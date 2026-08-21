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"Яндекс" выпустил инструкцию для пожилых людей к умным колонкам - 21.08.2026, ПРАЙМ
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"Яндекс" выпустил инструкцию для пожилых людей к умным колонкам
"Яндекс" выпустил инструкцию для пожилых людей к умным колонкам - 21.08.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" выпустил инструкцию для пожилых людей к умным колонкам
"Яндекс" выпустил легкую инструкцию к умным колонкам, которая поможет пожилым людям пользоваться станциями с "Алисой", рассказали в компании. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T11:16+0300
2026-08-21T11:31+0300
бизнес
технологии
яндекс
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. "Яндекс" выпустил легкую инструкцию к умным колонкам, которая поможет пожилым людям пользоваться станциями с "Алисой", рассказали в компании. "Яндекс представил легкую инструкцию к умным колонкам - специально для людей старшего возраста, которые только начинают пользоваться станцией с "Алисой", - говорится в сообщении. Отмечается, что это короткая памятка, скачать ее можно бесплатно на специальном сайте, переслать близкому в мессенджере или распечатать на обычном листе и положить рядом с колонкой. Так, в ней собраны основные повседневные сценарии - как обратиться к станции, включить радио, поставить будильник, узнать значение слова, настроить напоминания о лекарствах. "Инструкцию можно скачать в базовом варианте или персонализировать. В чате достаточно рассказать, чем увлекается близкий, как проходит его типичный день и что хочется объяснить простыми словами, а затем выбрать полезные темы - музыку, рецепты, напоминания, умный дом или помощь с учетом особенностей здоровья", - прокомментировали там.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, технологии, яндекс
Бизнес, Технологии, Яндекс
11:16 21.08.2026 (обновлено: 11:31 21.08.2026)
 
"Яндекс" выпустил инструкцию для пожилых людей к умным колонкам

"Яндекс" выпустил легкую инструкцию к умным колонкам для пожилых людей

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. "Яндекс" выпустил легкую инструкцию к умным колонкам, которая поможет пожилым людям пользоваться станциями с "Алисой", рассказали в компании.
"Яндекс представил легкую инструкцию к умным колонкам - специально для людей старшего возраста, которые только начинают пользоваться станцией с "Алисой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это короткая памятка, скачать ее можно бесплатно на специальном сайте, переслать близкому в мессенджере или распечатать на обычном листе и положить рядом с колонкой. Так, в ней собраны основные повседневные сценарии - как обратиться к станции, включить радио, поставить будильник, узнать значение слова, настроить напоминания о лекарствах.
"Инструкцию можно скачать в базовом варианте или персонализировать. В чате достаточно рассказать, чем увлекается близкий, как проходит его типичный день и что хочется объяснить простыми словами, а затем выбрать полезные темы - музыку, рецепты, напоминания, умный дом или помощь с учетом особенностей здоровья", - прокомментировали там.
 
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