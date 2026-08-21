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"Яндекс" выпустил инструкцию для пожилых людей к умным колонкам

"Яндекс" выпустил инструкцию для пожилых людей к умным колонкам - 21.08.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" выпустил инструкцию для пожилых людей к умным колонкам

"Яндекс" выпустил легкую инструкцию к умным колонкам, которая поможет пожилым людям пользоваться станциями с "Алисой", рассказали в компании. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T11:16+0300

2026-08-21T11:16+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. "Яндекс" выпустил легкую инструкцию к умным колонкам, которая поможет пожилым людям пользоваться станциями с "Алисой", рассказали в компании. "Яндекс представил легкую инструкцию к умным колонкам - специально для людей старшего возраста, которые только начинают пользоваться станцией с "Алисой", - говорится в сообщении. Отмечается, что это короткая памятка, скачать ее можно бесплатно на специальном сайте, переслать близкому в мессенджере или распечатать на обычном листе и положить рядом с колонкой. Так, в ней собраны основные повседневные сценарии - как обратиться к станции, включить радио, поставить будильник, узнать значение слова, настроить напоминания о лекарствах. "Инструкцию можно скачать в базовом варианте или персонализировать. В чате достаточно рассказать, чем увлекается близкий, как проходит его типичный день и что хочется объяснить простыми словами, а затем выбрать полезные темы - музыку, рецепты, напоминания, умный дом или помощь с учетом особенностей здоровья", - прокомментировали там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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