https://1prime.ru/20260821/japonija-872566286.html
В Японии индекс потребительских цен ускорил рост до 1,9%
В Японии индекс потребительских цен ускорил рост до 1,9% - 21.08.2026, ПРАЙМ
В Японии индекс потребительских цен ускорил рост до 1,9%
Индекс потребительских цен в Японии по итогам июля ускорил рост до 1,9% в годовом выражении с пересмотренного показателя в 1,6% месяцем ранее (первоначальная... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T08:05+0300
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мировая экономика
япония
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Японии по итогам июля ускорил рост до 1,9% в годовом выражении с пересмотренного показателя в 1,6% месяцем ранее (первоначальная оценка составляла 1,7%), говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Значение июля стало новым максимумом с декабря 2025 года, когда годовая инфляция составляла 2,1%.
За июль индекс потребительских цен вырос на 0,5% после увеличения на 0,1% в июне (первоначально была зафиксирована нулевая динамика).
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 1,8% после роста на 1,6% месяцем ранее. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали показатель на уровне 1,7%.
В июле базовые потребительские цены выросли на 0,4% после роста на 0,2% (первоначально - на 0,1%) в июне к маю.
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мировая экономика, япония
Мировая экономика, ЯПОНИЯ
В Японии индекс потребительских цен ускорил рост до 1,9%
Индекс потребительских цен в Японии в июле ускорил рост до 1,9%
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Японии по итогам июля ускорил рост до 1,9% в годовом выражении с пересмотренного показателя в 1,6% месяцем ранее (первоначальная оценка составляла 1,7%), говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Значение июля стало новым максимумом с декабря 2025 года, когда годовая инфляция составляла 2,1%.
За июль индекс потребительских цен вырос на 0,5% после увеличения на 0,1% в июне (первоначально была зафиксирована нулевая динамика).
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 1,8% после роста на 1,6% месяцем ранее. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали показатель на уровне 1,7%.
В июле базовые потребительские цены выросли на 0,4% после роста на 0,2% (первоначально - на 0,1%) в июне к маю.