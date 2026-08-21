https://1prime.ru/20260821/kanal-872564263.html

Панамский канал сократил число слотов для прохода судов

Панамский канал сократил число слотов для прохода судов - 21.08.2026, ПРАЙМ

Панамский канал сократил число слотов для прохода судов

Администрация Панамского канала объявила о сокращении ежедневного числа слотов для прохода судов на фоне дефицита осадков и опасений по поводу уровня воды в... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T00:16+0300

2026-08-21T00:16+0300

2026-08-21T00:16+0300

бизнес

россия

эль-ниньо

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872564263.jpg?1787260592

МЕХИКО, 21 авг - ПРАЙМ. Администрация Панамского канала объявила о сокращении ежедневного числа слотов для прохода судов на фоне дефицита осадков и опасений по поводу уровня воды в предстоящий сухой сезон. "Текущие условия в водосборном бассейне по-прежнему требуют принятия дополнительных превентивных мер для обеспечения долгосрочной устойчивости работы канала", - говорится в уведомлении администрации для судоходных компаний. С 21 августа для дат прохода начиная с 4 сентября количество ежедневных слотов для судов класса Neopanаmах будет сокращено с 10 до 9, а для судов, проходящих через шлюзы Panamax - c 26 до 25. В документе отмечается, что новые меры направлены на сохранение надежности работы канала и защиту запасов воды, необходимых для населения. Нормальный диапазон пропускной способности Neopanamax составляет 9-11 судов в сутки, а для Panamax - 34-36 судов в зависимости от условий эксплуатации. С 1 сентября, для дат транзита начиная с 15 сентября, количество доступных ежедневных слотов для Panamaх будет дополнительно сокращено до 23. При этом восемь слотов будут предоставляться судам категории Supег, и в каждом направлении сможет быть забронировано не более девяти таких судов. Администрация также перенесла сроки запланированных изменений максимально разрешенной осадки судов Neopanamax: введение значения 14,63 метра отложено с 26 августа на 2 сентября, а последующее изменение до 14,48 метра - с 3 сентября на 1 октября. В настоящий момент для этого класса действует максимально разрешенная осадка 14,33 метра (47 футов). Причиной новых мер стал дефицит осадков: с мая по август их объем в водосборном бассейне канала оказался на 34% ниже исторической нормы, а приток воды - на 44% ниже среднего показателя. Кроме того, прогнозы указывают на возможность сильного эффекта явления Эль-Ниньо в 2026-2027 годах, что может дополнительно сократить осадки и сток воды. Администрация опасается прежде всего нехватки воды в следующий сухой сезон, который приходится на январь-апрель 2027 года. Она заявила, что продолжит следить за погодой, притоком воды и уровнем озер и при необходимости будет корректировать условия прохода судов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, эль-ниньо