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"Казатомпром" заключил крупную сделку с российской Uranium One

"Казатомпром" заключил крупную сделку с российской Uranium One - 21.08.2026, ПРАЙМ

"Казатомпром" заключил крупную сделку с российской Uranium One

Казахстанская национальная "Казатомпром" заключил крупную сделку с российской Uranium One (входит в "Росатом") на поставки урана, говорится в отчете о... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T14:24+0300

2026-08-21T14:24+0300

2026-08-21T14:24+0300

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АСТАНА, 21 авг - ПРАЙМ. Казахстанская национальная "Казатомпром" заключил крупную сделку с российской Uranium One (входит в "Росатом") на поставки урана, говорится в отчете о деятельности компании за первое полугодие. "Сегодня компания уведомила своих акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) в заочной форме со следующей повесткой дня... О заключении крупной сделки, в совершении которой АО "НАК "Казатомпром" имеется заинтересованность – контракта на поставку природного урана в форме U3O8 с компанией АО "Ураниум Уан Груп", - говорится в сообщении. Детали сделки - цены, объемы и сроки поставок - не раскрываются. Также, не вдаваясь в подробности, в "Казатомпроме" сообщили о заключении спотового договора купли-продажи концентратов природного урана с китайской компанией State Nuclear Uranium Resource Development Company Ltd, занимающейся поставками ядерного урана и топлива для АЭС КНР. Согласно отчету "Казатомпрома", выручка компании за первое полугодие 2026 года составила 717,8 миллиарда тенге (1,5 миллиарда долларов), что на 9% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Однако чистая прибыль снизилась на 9% и составила 240,4 миллиарда тенге (524,6 миллиона долларов). На показатели компании сильно повлияло укрепление курса тенге. Uranium One - международная уранодобывающая компания, входящая в госкорпорацию "Росатом", крупнейший мировой производитель урана, также ведет проекты по добыче цветных и редких металлов, таких как литий. "Казатомпром" занимается импортом и экспортом урана, редких металлов и ядерного топлива для атомных электростанций. Компания ведет добычу урана только на территории Казахстана и имеет крупнейшую в отрасли базу запасов урана - 300 тысяч тонн. Урановый концентрат из Казахстана обеспечивает более 40% потребности мирной атомной энергетики и поставляется практически во все страны мира, где эксплуатируются АЭС.

казахстан

китай

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газ, казахстан, китай, кнр, казатомпром, росатом