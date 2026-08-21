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Китай будет иметь высокое представительство на ВЭФ, заявил Кобяков
Китай будет иметь высокое представительство на ВЭФ, заявил Кобяков - 21.08.2026, ПРАЙМ
Китай будет иметь высокое представительство на ВЭФ, заявил Кобяков
Китай является одним из крупнейших партнеров России на Дальнем Востоке, поэтому традиционно страна будет иметь высокое представительство на Восточном... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T03:56+0300
2026-08-21T03:56+0300
2026-08-21T03:56+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Китай является одним из крупнейших партнеров России на Дальнем Востоке, поэтому традиционно страна будет иметь высокое представительство на Восточном экономическом форуме, заявил в интервью РИА Новости советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Китай будет традиционно иметь высокое представительство на форуме. Это в очередной раз подтверждает глубину партнерства России и КНР", - сказал Кобяков.
"Без преувеличения, Китай – один из крупнейших мировых геополитических и экономических партнеров России, а Дальний Восток находится в центре приложения усилий по укреплению сотрудничества. Здесь развиваются транспортно-логистические хабы, совершенствуются погранпереходы – все это нужно для того, чтобы наращивать товарооборот, и география сама подсказывает логику кооперации", - пояснил он.
Советник президента отметил, что Россия запускает на Дальнем Востоке новый инструмент - международные территории опережающего развития для масштабных совместных проектов с дружественными странами. "И Китай, разумеется, в их числе", - сказал он.
Главная задача этого инструмента, по его словам - не просто ввести новые мощности.
"Мы заинтересованы в создании производств с высокой добавленной стоимостью, организации обмена технологиями. На ВЭФ-2026 мы рассчитываем обсудить конкретные параметры этой работы", - сообщил Кобяков.
Восточный экономический форум в этом году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
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россия, мировая экономика, китай, дальний восток, владивосток, владимир путин, вэф, росконгресс
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ, Росконгресс
Китай будет иметь высокое представительство на ВЭФ, заявил Кобяков
Советник президента Кобяков: Китай будет иметь высокое представительство на ВЭФ-2026
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Китай является одним из крупнейших партнеров России на Дальнем Востоке, поэтому традиционно страна будет иметь высокое представительство на Восточном экономическом форуме, заявил в интервью РИА Новости советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Китай будет традиционно иметь высокое представительство на форуме. Это в очередной раз подтверждает глубину партнерства России и КНР", - сказал Кобяков.
"Без преувеличения, Китай – один из крупнейших мировых геополитических и экономических партнеров России, а Дальний Восток находится в центре приложения усилий по укреплению сотрудничества. Здесь развиваются транспортно-логистические хабы, совершенствуются погранпереходы – все это нужно для того, чтобы наращивать товарооборот, и география сама подсказывает логику кооперации", - пояснил он.
Советник президента отметил, что Россия запускает на Дальнем Востоке новый инструмент - международные территории опережающего развития для масштабных совместных проектов с дружественными странами. "И Китай, разумеется, в их числе", - сказал он.
Главная задача этого инструмента, по его словам - не просто ввести новые мощности.
"Мы заинтересованы в создании производств с высокой добавленной стоимостью, организации обмена технологиями. На ВЭФ-2026 мы рассчитываем обсудить конкретные параметры этой работы", - сообщил Кобяков.
Восточный экономический форум в этом году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.