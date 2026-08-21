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Китай будет иметь высокое представительство на ВЭФ, заявил Кобяков - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Китай будет иметь высокое представительство на ВЭФ, заявил Кобяков
Китай будет иметь высокое представительство на ВЭФ, заявил Кобяков - 21.08.2026, ПРАЙМ
Китай будет иметь высокое представительство на ВЭФ, заявил Кобяков
Китай является одним из крупнейших партнеров России на Дальнем Востоке, поэтому традиционно страна будет иметь высокое представительство на Восточном... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T03:56+0300
2026-08-21T03:56+0300
россия
мировая экономика
китай
дальний восток
владивосток
владимир путин
вэф
росконгресс
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Китай является одним из крупнейших партнеров России на Дальнем Востоке, поэтому традиционно страна будет иметь высокое представительство на Восточном экономическом форуме, заявил в интервью РИА Новости советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Китай будет традиционно иметь высокое представительство на форуме. Это в очередной раз подтверждает глубину партнерства России и КНР", - сказал Кобяков. "Без преувеличения, Китай – один из крупнейших мировых геополитических и экономических партнеров России, а Дальний Восток находится в центре приложения усилий по укреплению сотрудничества. Здесь развиваются транспортно-логистические хабы, совершенствуются погранпереходы – все это нужно для того, чтобы наращивать товарооборот, и география сама подсказывает логику кооперации", - пояснил он. Советник президента отметил, что Россия запускает на Дальнем Востоке новый инструмент - международные территории опережающего развития для масштабных совместных проектов с дружественными странами. "И Китай, разумеется, в их числе", - сказал он. Главная задача этого инструмента, по его словам - не просто ввести новые мощности. "Мы заинтересованы в создании производств с высокой добавленной стоимостью, организации обмена технологиями. На ВЭФ-2026 мы рассчитываем обсудить конкретные параметры этой работы", - сообщил Кобяков. Восточный экономический форум в этом году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
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россия, мировая экономика, китай, дальний восток, владивосток, владимир путин, вэф, росконгресс
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ, Росконгресс
03:56 21.08.2026
 
Китай будет иметь высокое представительство на ВЭФ, заявил Кобяков

Советник президента Кобяков: Китай будет иметь высокое представительство на ВЭФ-2026

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Китай является одним из крупнейших партнеров России на Дальнем Востоке, поэтому традиционно страна будет иметь высокое представительство на Восточном экономическом форуме, заявил в интервью РИА Новости советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Китай будет традиционно иметь высокое представительство на форуме. Это в очередной раз подтверждает глубину партнерства России и КНР", - сказал Кобяков.
"Без преувеличения, Китай – один из крупнейших мировых геополитических и экономических партнеров России, а Дальний Восток находится в центре приложения усилий по укреплению сотрудничества. Здесь развиваются транспортно-логистические хабы, совершенствуются погранпереходы – все это нужно для того, чтобы наращивать товарооборот, и география сама подсказывает логику кооперации", - пояснил он.
Советник президента отметил, что Россия запускает на Дальнем Востоке новый инструмент - международные территории опережающего развития для масштабных совместных проектов с дружественными странами. "И Китай, разумеется, в их числе", - сказал он.
Главная задача этого инструмента, по его словам - не просто ввести новые мощности.
"Мы заинтересованы в создании производств с высокой добавленной стоимостью, организации обмена технологиями. На ВЭФ-2026 мы рассчитываем обсудить конкретные параметры этой работы", - сообщил Кобяков.
Восточный экономический форум в этом году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙДальний ВостокВладивостокВладимир ПутинВЭФРосконгресс
 
 
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