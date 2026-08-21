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В Китае приняли заявление о банкротстве Evergrande Real Estate Group

В Китае приняли заявление о банкротстве Evergrande Real Estate Group - 21.08.2026, ПРАЙМ

В Китае приняли заявление о банкротстве Evergrande Real Estate Group

Народный суд средней инстанции города Гуанчжоу принял заявление о банкротстве Evergrande Real Estate Group, являющейся крупной дочерней структурой китайской... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T10:03+0300

2026-08-21T10:03+0300

2026-08-21T10:03+0300

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ПЕКИН, 21 авг - ПРАЙМ. Народный суд средней инстанции города Гуанчжоу принял заявление о банкротстве Evergrande Real Estate Group, являющейся крупной дочерней структурой китайской девелоперской группы Evergrande Group, к рассмотрению, говорится в заявлении суда. Согласно сообщению, суд вынес решение о принятии к производству заявления о банкротстве и ликвидации Evergrande Real Estate Group в пятницу. В четверг Центральное телевидение Китая сообщило, что бывшего главу и основателя компании-застройщика Evergrande Group Сюй Цзяиня приговорили в КНР к пожизненному лишению свободы за мошенничество. Согласно данным ТВ, суд также вынес решение о наложении штрафов в отношении Evergrande Group и Evergrande Real Estate Group в размере около 1,3 и 1,04 миллиарда долларов США соответственно. Суд постановил, что Сюй Цзяинь, будучи главой Evergrande Group, в период с 2016 по 2021 год путем систематических и масштабных финансовых манипуляций, таких как завышение активов и сокрытие обязательств, совершил преступные деяния, включая незаконное привлечение денежных средств населения, мошенничество при сборе средств, мошенническую эмиссию ценных бумаг и незаконное раскрытие важной информации. Он также совершал такие преступления, как коммерческий подкуп, незаконное кредитование, незаконное использование средств, а также присвоение имущества компании под видом дивидендов.

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бизнес, финансы, недвижимость, китай, кнр, сша