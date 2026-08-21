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СМИ: КНДР переживает бурный рост экономики

СМИ: КНДР переживает бурный рост экономики - 21.08.2026, ПРАЙМ

СМИ: КНДР переживает бурный рост экономики

КНДР, в особенности столица государства Пхеньян, переживает бурный рост, пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитиков. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T09:48+0300

2026-08-21T09:48+0300

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мария захарова

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. КНДР, в особенности столица государства Пхеньян, переживает бурный рост, пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитиков. "КНДР, и особенно ее столица, переживает бурный рост", - говорится в публикации. Как отметила старший научный сотрудник американского аналитического центра Stimson Center Рэйчел Минен Ли, это проявляется в появлении новых высотных зданий и автомобилей, культурных и рекреационных объектов. В июне газета Wall Street Journal писала, что экономика КНДР в последние годы растет невиданными темпами - страна демонстрирует самую удивительную историю экономического успеха в мире. Российский МИД экономические успехи КНДР заметил намного раньше. Официальный представитель министерства Мария Захарова еще летом 2025 года назвала созданный в стране курорт Вонсан фантастическим, указав, что его строительство заняло всего четыре года притом, что КНДР уже не одно десятилетие находится под санкциями.

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мировая экономика, кндр, пхеньян, мария захарова, financial times, мид