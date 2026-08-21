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СМИ: КНДР переживает бурный рост экономики
СМИ: КНДР переживает бурный рост экономики - 21.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: КНДР переживает бурный рост экономики
КНДР, в особенности столица государства Пхеньян, переживает бурный рост, пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитиков. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T09:48+0300
2026-08-21T09:48+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. КНДР, в особенности столица государства Пхеньян, переживает бурный рост, пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитиков. "КНДР, и особенно ее столица, переживает бурный рост", - говорится в публикации. Как отметила старший научный сотрудник американского аналитического центра Stimson Center Рэйчел Минен Ли, это проявляется в появлении новых высотных зданий и автомобилей, культурных и рекреационных объектов. В июне газета Wall Street Journal писала, что экономика КНДР в последние годы растет невиданными темпами - страна демонстрирует самую удивительную историю экономического успеха в мире. Российский МИД экономические успехи КНДР заметил намного раньше. Официальный представитель министерства Мария Захарова еще летом 2025 года назвала созданный в стране курорт Вонсан фантастическим, указав, что его строительство заняло всего четыре года притом, что КНДР уже не одно десятилетие находится под санкциями.
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мировая экономика, кндр, пхеньян, мария захарова, financial times, мид
Мировая экономика, КНДР, Пхеньян, Мария Захарова, Financial Times, МИД
СМИ: КНДР переживает бурный рост экономики
FT: экономика КНДР переживает бурный экономический рост
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. КНДР, в особенности столица государства Пхеньян, переживает бурный рост, пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитиков.
"КНДР, и особенно ее столица, переживает бурный рост", - говорится в публикации.
Как отметила старший научный сотрудник американского аналитического центра Stimson Center Рэйчел Минен Ли, это проявляется в появлении новых высотных зданий и автомобилей, культурных и рекреационных объектов.
В июне газета Wall Street Journal писала, что экономика КНДР в последние годы растет невиданными темпами - страна демонстрирует самую удивительную историю экономического успеха в мире.
Российский МИД экономические успехи КНДР заметил намного раньше. Официальный представитель министерства Мария Захарова еще летом 2025 года назвала созданный в стране курорт Вонсан фантастическим, указав, что его строительство заняло всего четыре года притом, что КНДР уже не одно десятилетие находится под санкциями.