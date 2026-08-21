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Рубль подошел к равновесию: зарабатывать на валюте теперь можно иначе - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Рубль подошел к равновесию: зарабатывать на валюте теперь можно иначе
Рубль подошел к равновесию: зарабатывать на валюте теперь можно иначе - 21.08.2026, ПРАЙМ
Рубль подошел к равновесию: зарабатывать на валюте теперь можно иначе
На этой неделе курс рубля несколько укрепился и подошел вплотную к прогнозным "равновесным" уровням – 82-83 рубля за доллар. Поэтому в качестве краткосрочной... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T05:05+0300
2026-08-21T05:05+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. На этой неделе курс рубля несколько укрепился и подошел вплотную к прогнозным "равновесным" уровням – 82-83 рубля за доллар. Поэтому в качестве краткосрочной торговой идеи инвестирование в валюту сейчас выглядит не очень интересно. Несмотря на тенденцию к ослаблению, пространство для дальнейшего удешевления российской валюты представляется ограниченным.Основная причина - в увеличении притока валютной выручки, из-за более высоких цен на нефть в июле и августе. Однако мы рекомендуем вкладываться "вдолгую". Если есть потребность увеличить диверсификацию портфеля по валюте, то даже текущий курс может быть интересным для инвестирования.В случае неожиданного ослабления рубля при реализации тех или иных рисков защитой станут валютные облигации. Кроме того, ставки в валюте выглядят привлекательно сами по себе: по нашим прогнозам, инвестор может заработать на облигациях первого эшелона 7–9% годовых в зависимости от срока бумаг.При инвестировании нужно отслеживать кредитное качество и длину портфеля. Стоит избегать облигаций третьего эшелона, субординированных облигаций, длинных выпусков. Оптимальной стратегией выглядит инвестирование в диверсифицированный портфель облигаций 1-2 эшелонов с умеренной дюрацией.Если выбирать между замещающими облигациями в долларах или юаневыми бумагами, то и те, и другие одинаково защищают от возможного резкого ослабления рубля. Кроме того, уровни ставок по ним сопоставимы. Единственный вопрос в том, как будет вести себя валютная пара юань-доллар.Поэтому, если у инвестора нет достаточной уверенности в своих компетенциях или просто времени на то, чтобы следить за рынком, стоит присмотреться к паевым фондам на валютные инструменты.Автор: Артур Копышев, портфельный управляющий УК "Первая"
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Артур Копышев
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1a/866911588_0:140:1237:1377_100x100_80_0_0_c48dc4005740127eb55aad0c3987a856.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
05:05 21.08.2026
 
Рубль подошел к равновесию: зарабатывать на валюте теперь можно иначе

Управляющий Копышев рекомендует присмотреться к валютным облигациям

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Артур Копышев, портфельный управляющий УК Первая
Артур Копышев
портфельный управляющий УК "Первая"
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МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. На этой неделе курс рубля несколько укрепился и подошел вплотную к прогнозным "равновесным" уровням – 82-83 рубля за доллар. Поэтому в качестве краткосрочной торговой идеи инвестирование в валюту сейчас выглядит не очень интересно. Несмотря на тенденцию к ослаблению, пространство для дальнейшего удешевления российской валюты представляется ограниченным.
Основная причина - в увеличении притока валютной выручки, из-за более высоких цен на нефть в июле и августе. Однако мы рекомендуем вкладываться "вдолгую". Если есть потребность увеличить диверсификацию портфеля по валюте, то даже текущий курс может быть интересным для инвестирования.
В случае неожиданного ослабления рубля при реализации тех или иных рисков защитой станут валютные облигации. Кроме того, ставки в валюте выглядят привлекательно сами по себе: по нашим прогнозам, инвестор может заработать на облигациях первого эшелона 7–9% годовых в зависимости от срока бумаг.
При инвестировании нужно отслеживать кредитное качество и длину портфеля. Стоит избегать облигаций третьего эшелона, субординированных облигаций, длинных выпусков. Оптимальной стратегией выглядит инвестирование в диверсифицированный портфель облигаций 1-2 эшелонов с умеренной дюрацией.
Если выбирать между замещающими облигациями в долларах или юаневыми бумагами, то и те, и другие одинаково защищают от возможного резкого ослабления рубля. Кроме того, уровни ставок по ним сопоставимы. Единственный вопрос в том, как будет вести себя валютная пара юань-доллар.
Поэтому, если у инвестора нет достаточной уверенности в своих компетенциях или просто времени на то, чтобы следить за рынком, стоит присмотреться к паевым фондам на валютные инструменты.
Автор: Артур Копышев, портфельный управляющий УК "Первая"

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