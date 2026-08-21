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В Южной Корее рабочие Hyundai Motor объявили восьмичасовую забастовку
В Южной Корее рабочие Hyundai Motor объявили восьмичасовую забастовку - 21.08.2026, ПРАЙМ
В Южной Корее рабочие Hyundai Motor объявили восьмичасовую забастовку
Рабочие заводов автопроизводителя Hyundai Motor по всей Южной Корее объявили восьмичасовую забастовку из-за разногласий с руководством по поводу зарплат,... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T12:47+0300
2026-08-21T12:47+0300
2026-08-21T12:47+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Рабочие заводов автопроизводителя Hyundai Motor по всей Южной Корее объявили восьмичасовую забастовку из-за разногласий с руководством по поводу зарплат, передает агентство Ренхап.
"Профсоюз Hyundai Motor 21 августа начал всеобщую забастовку из-за трудностей в процессе переговоров (с компанией - ред.) по заработной плате в этом (2026 - ред.) году", - пишет агентство.
Как отмечается, линии производства будут остановлены в общей сложности на 16 часов - по восемь часов в течение двух рабочих смен - на заводах автопроизводителя в городах Ульсан, Чонджу и Асан. Таким образом, в забастовке примут участие около 39 тысяч членов профсоюза. По данным Ренхап, это первая настолько масштабная забастовка рабочих Hyundai Motor за последние десять лет - в последний раз подобная акция проводилась в 2016 году.
При этом после восьмичасовой забастовки в пятницу члены профсоюза также планируют приостановить работу на четыре часа в понедельник и вторник на следующей неделе.
Переговоры между профсоюзом и компанией насчет зарплат начались в мае, и с тех пор рабочие провели уже несколько забастовок, суммарная длительность которых составила 60 часов. Ранее сотрудники дневной и ночной смен заводов Hyundai Motor приостанавливали работу на два и четыре часа.
Согласно информации источников отрасли, которую приводит Ренхап, продолжающиеся забастовки, как ожидается, приведут к производственным потерям Hyundai Motor в размере около 55,2 тысячи автомобилей, а также снижению продаж примерно на 2,3 триллиона вон (около 1,64 миллиарда долларов США).
Профсоюз, объединяющий 39 668 работников, требует повысить ежемесячный базовый оклад на 149,6 тысячи вон (примерно 101 доллар) и выплатить премии в размере 30% чистой прибыли компании за прошлый год. Чистая прибыль Hyundai Motor, производящей автомобили Sonata и Palisade, в 2025 году составила 10,36 триллиона вон (около 7 миллиардов долларов).
Компания же ранее предлагала повысить базовый оклад на 80 тысяч вон (около 54 долларов) в месяц, выплатить премию в размере 350% месячной зарплаты и еще дополнительно по 10 миллионов вон - около 6,75 тысячи долларов, а также предоставить каждому работнику по 15 акций Hyundai Motor.
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бизнес, промышленность, южная корея, сша
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В Южной Корее рабочие Hyundai Motor объявили восьмичасовую забастовку
Ренхап: рабочие заводов Hyundai Motor в Южной Корее объявили восьмичасовую забастовку
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Рабочие заводов автопроизводителя Hyundai Motor по всей Южной Корее объявили восьмичасовую забастовку из-за разногласий с руководством по поводу зарплат, передает агентство Ренхап.
"Профсоюз Hyundai Motor 21 августа начал всеобщую забастовку из-за трудностей в процессе переговоров (с компанией - ред.) по заработной плате в этом (2026 - ред.) году", - пишет агентство.
Как отмечается, линии производства будут остановлены в общей сложности на 16 часов - по восемь часов в течение двух рабочих смен - на заводах автопроизводителя в городах Ульсан, Чонджу и Асан. Таким образом, в забастовке примут участие около 39 тысяч членов профсоюза. По данным Ренхап, это первая настолько масштабная забастовка рабочих Hyundai Motor за последние десять лет - в последний раз подобная акция проводилась в 2016 году.
При этом после восьмичасовой забастовки в пятницу члены профсоюза также планируют приостановить работу на четыре часа в понедельник и вторник на следующей неделе.
Переговоры между профсоюзом и компанией насчет зарплат начались в мае, и с тех пор рабочие провели уже несколько забастовок, суммарная длительность которых составила 60 часов. Ранее сотрудники дневной и ночной смен заводов Hyundai Motor приостанавливали работу на два и четыре часа.
Согласно информации источников отрасли, которую приводит Ренхап, продолжающиеся забастовки, как ожидается, приведут к производственным потерям Hyundai Motor в размере около 55,2 тысячи автомобилей, а также снижению продаж примерно на 2,3 триллиона вон (около 1,64 миллиарда долларов США).
Профсоюз, объединяющий 39 668 работников, требует повысить ежемесячный базовый оклад на 149,6 тысячи вон (примерно 101 доллар) и выплатить премии в размере 30% чистой прибыли компании за прошлый год. Чистая прибыль Hyundai Motor, производящей автомобили Sonata и Palisade, в 2025 году составила 10,36 триллиона вон (около 7 миллиардов долларов).
Компания же ранее предлагала повысить базовый оклад на 80 тысяч вон (около 54 долларов) в месяц, выплатить премию в размере 350% месячной зарплаты и еще дополнительно по 10 миллионов вон - около 6,75 тысячи долларов, а также предоставить каждому работнику по 15 акций Hyundai Motor.