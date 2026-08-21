https://1prime.ru/20260821/koreja-872578619.html

В Южной Корее рабочие Hyundai Motor объявили восьмичасовую забастовку

В Южной Корее рабочие Hyundai Motor объявили восьмичасовую забастовку - 21.08.2026, ПРАЙМ

В Южной Корее рабочие Hyundai Motor объявили восьмичасовую забастовку

Рабочие заводов автопроизводителя Hyundai Motor по всей Южной Корее объявили восьмичасовую забастовку из-за разногласий с руководством по поводу зарплат,... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T12:47+0300

2026-08-21T12:47+0300

2026-08-21T12:47+0300

бизнес

промышленность

южная корея

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872578619.jpg?1787305648

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Рабочие заводов автопроизводителя Hyundai Motor по всей Южной Корее объявили восьмичасовую забастовку из-за разногласий с руководством по поводу зарплат, передает агентство Ренхап. "Профсоюз Hyundai Motor 21 августа начал всеобщую забастовку из-за трудностей в процессе переговоров (с компанией - ред.) по заработной плате в этом (2026 - ред.) году", - пишет агентство. Как отмечается, линии производства будут остановлены в общей сложности на 16 часов - по восемь часов в течение двух рабочих смен - на заводах автопроизводителя в городах Ульсан, Чонджу и Асан. Таким образом, в забастовке примут участие около 39 тысяч членов профсоюза. По данным Ренхап, это первая настолько масштабная забастовка рабочих Hyundai Motor за последние десять лет - в последний раз подобная акция проводилась в 2016 году. При этом после восьмичасовой забастовки в пятницу члены профсоюза также планируют приостановить работу на четыре часа в понедельник и вторник на следующей неделе. Переговоры между профсоюзом и компанией насчет зарплат начались в мае, и с тех пор рабочие провели уже несколько забастовок, суммарная длительность которых составила 60 часов. Ранее сотрудники дневной и ночной смен заводов Hyundai Motor приостанавливали работу на два и четыре часа. Согласно информации источников отрасли, которую приводит Ренхап, продолжающиеся забастовки, как ожидается, приведут к производственным потерям Hyundai Motor в размере около 55,2 тысячи автомобилей, а также снижению продаж примерно на 2,3 триллиона вон (около 1,64 миллиарда долларов США). Профсоюз, объединяющий 39 668 работников, требует повысить ежемесячный базовый оклад на 149,6 тысячи вон (примерно 101 доллар) и выплатить премии в размере 30% чистой прибыли компании за прошлый год. Чистая прибыль Hyundai Motor, производящей автомобили Sonata и Palisade, в 2025 году составила 10,36 триллиона вон (около 7 миллиардов долларов). Компания же ранее предлагала повысить базовый оклад на 80 тысяч вон (около 54 долларов) в месяц, выплатить премию в размере 350% месячной зарплаты и еще дополнительно по 10 миллионов вон - около 6,75 тысячи долларов, а также предоставить каждому работнику по 15 акций Hyundai Motor.

южная корея

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, южная корея, сша