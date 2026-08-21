Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Косино-Ухтомском на востоке Москвы прокладывают газопровод - 21.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260821/kosino-uhtomskij-872566200.html
В Косино-Ухтомском на востоке Москвы прокладывают газопровод
В Косино-Ухтомском на востоке Москвы прокладывают газопровод - 21.08.2026, ПРАЙМ
В Косино-Ухтомском на востоке Москвы прокладывают газопровод
Специалисты комплекса городского хозяйства прокладывают газопровод протяженностью более трех километров в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы, работы... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T07:50+0300
2026-08-21T07:50+0300
россия
москва
мосгаз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872566200.jpg?1787287832
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства прокладывают газопровод протяженностью более трех километров в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы, работы выполнены на 20%, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства прокладывают трубопровод в Косино-Ухтомском. Он повысит пропускную способность системы газоснабжения районной тепловой станции "Некрасовка". Проект направлен на усиление надежности и безопасности городской газораспределительной сети", - говорится в сообщении. Отмечается, что при подготовке проекта специалисты детально изучили территорию: они учли все особенности рельефа, грунтов и действующей инфраструктуры. Новый трубопровод диаметром 720 миллиметров монтируют из прочной стали. При работах используют материалы отечественного производства. "При строительстве газопровода применяется комплекс современных технологий, позволяющий провести работы максимально эффективно в условиях городской застройки. Общая протяженность объекта превысит три километра. Прокладка труб ведется поэтапно, на данный момент готовность составляет 20 процентов", - рассказал генеральный директор АО "Мосгаз" Михаил Вдовин, чьи слова приводятся в сообщении. Добавляется, что прокладка труб ведется открытым и закрытым методами. На девяти сложных участках предусмотрено бурошнековое бурение и микротоннелирование. Бестраншейные технологии обеспечивают строгое соответствие газопровода проектным параметрам, а также позволяют сохранить действующую инфраструктуру.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, мосгаз
РОССИЯ, МОСКВА, Мосгаз
07:50 21.08.2026
 
В Косино-Ухтомском на востоке Москвы прокладывают газопровод

На востоке Москвы прокладывают газопровод протяженностью более трех километров

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства прокладывают газопровод протяженностью более трех километров в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы, работы выполнены на 20%, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства прокладывают трубопровод в Косино-Ухтомском. Он повысит пропускную способность системы газоснабжения районной тепловой станции "Некрасовка". Проект направлен на усиление надежности и безопасности городской газораспределительной сети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при подготовке проекта специалисты детально изучили территорию: они учли все особенности рельефа, грунтов и действующей инфраструктуры. Новый трубопровод диаметром 720 миллиметров монтируют из прочной стали. При работах используют материалы отечественного производства.
"При строительстве газопровода применяется комплекс современных технологий, позволяющий провести работы максимально эффективно в условиях городской застройки. Общая протяженность объекта превысит три километра. Прокладка труб ведется поэтапно, на данный момент готовность составляет 20 процентов", - рассказал генеральный директор АО "Мосгаз" Михаил Вдовин, чьи слова приводятся в сообщении.
Добавляется, что прокладка труб ведется открытым и закрытым методами. На девяти сложных участках предусмотрено бурошнековое бурение и микротоннелирование. Бестраншейные технологии обеспечивают строгое соответствие газопровода проектным параметрам, а также позволяют сохранить действующую инфраструктуру.
 
РОССИЯМОСКВАМосгаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала