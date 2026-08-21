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В Косино-Ухтомском на востоке Москвы прокладывают газопровод

В Косино-Ухтомском на востоке Москвы прокладывают газопровод - 21.08.2026, ПРАЙМ

В Косино-Ухтомском на востоке Москвы прокладывают газопровод

Специалисты комплекса городского хозяйства прокладывают газопровод протяженностью более трех километров в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы, работы... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T07:50+0300

2026-08-21T07:50+0300

2026-08-21T07:50+0300

россия

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства прокладывают газопровод протяженностью более трех километров в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы, работы выполнены на 20%, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства прокладывают трубопровод в Косино-Ухтомском. Он повысит пропускную способность системы газоснабжения районной тепловой станции "Некрасовка". Проект направлен на усиление надежности и безопасности городской газораспределительной сети", - говорится в сообщении. Отмечается, что при подготовке проекта специалисты детально изучили территорию: они учли все особенности рельефа, грунтов и действующей инфраструктуры. Новый трубопровод диаметром 720 миллиметров монтируют из прочной стали. При работах используют материалы отечественного производства. "При строительстве газопровода применяется комплекс современных технологий, позволяющий провести работы максимально эффективно в условиях городской застройки. Общая протяженность объекта превысит три километра. Прокладка труб ведется поэтапно, на данный момент готовность составляет 20 процентов", - рассказал генеральный директор АО "Мосгаз" Михаил Вдовин, чьи слова приводятся в сообщении. Добавляется, что прокладка труб ведется открытым и закрытым методами. На девяти сложных участках предусмотрено бурошнековое бурение и микротоннелирование. Бестраншейные технологии обеспечивают строгое соответствие газопровода проектным параметрам, а также позволяют сохранить действующую инфраструктуру.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, москва, мосгаз