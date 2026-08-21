https://1prime.ru/20260821/kriptovalyuta-872586560.html

Криптозима подошла к концу: российские инвесторы станут богаче

Криптозима подошла к концу: российские инвесторы станут богаче - 21.08.2026, ПРАЙМ

Криптозима подошла к концу: российские инвесторы станут богаче

Курс биткоина сегодня в первой половине дня достигал 78 278 долларов, уверенно преодолев отметку 75000 долларов и подойдя вплотную к критической зоне... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T15:21+0300

2026-08-21T15:21+0300

2026-08-21T15:21+0300

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криптовалюта

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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Курс биткоина сегодня в первой половине дня достигал 78 278 долларов, уверенно преодолев отметку 75000 долларов и подойдя вплотную к критической зоне сопротивления 77100–78200 долларов. За последние три дня рынок набрал впечатляющую скорость, и, если цена закрепится выше верхней границы этого диапазона, следующей целью станет уровень 81000 долларов.Факторами поддержки выступают массовые ликвидации коротких позиций на 748 миллионов долларов, стабильный приток в спотовые ETF и регуляторная ясность от CFTC вместе с политической волей Дональда Трампа. Давление же исходит от жесткой риторики ФРС, роста нефтяных цен из-за изоляции Ирана и слабости фондовых индексов США, что создает риск фиксации прибыли вечером или на выходных.В соответствии с техническим анализом можно констатировать, что криптозима фактически завершилась 17 августа после пробоя нисходящей трендовой линии от уровня 126199 долларов, и сейчас мы наблюдаем формирование новой бычьей структуры. В краткосрочной перспективе, при условии удержания темпа и отсутствия резких макроэкономических шоков, рост просматривается вплоть до 85000 долларов в течение ближайших двух-трех недель. Именно преодоление этого психологического рубежа станет триггером для смены нарратива в СМИ, которые начнут активно обсуждать халвинг 2028 года, но пока рынку нужно подтвердить силу прохождением зоны 78200 долларов без глубоких откатов.Неожиданный старт "бычьего" цикла на мировом рынке цифровых валют органично совпадает с началом введения в правовое российского криптовалютного рынка. У инвесторов отчетливее появляются новые действенные легальные доходные инструменты для заработка на этом тренде.Крупные российские институциональные участники рынка, уверен, уже на исходе лета начнут оперативно пересматривать свои инвестиционные стратегии на рынке. Создаваемая полноценная инфраструктура отечественной криптоотрасли – биржи, обменники, цифровые депозитарии, сервисы в области кибербезопасности и иные субъекты рынка – может быть и высококонкурентными, и привлекательными в доходности.Рынок созрел для эффективного и прозрачного развития. Сегодня очень привлекательным смотрится развитие российского биткоин-казначейства и сегмент долгосрочного накопления биткоина в качестве ключевого стратегического актива для российских институциональных заказчиков.Существенный потенциал сохраняется в сегменте регулируемых инвестиционных инструментов на майнинг и цифровые валюты. В России уже работают инвестиционные фонды, ориентированные на инвестиции в промышленную добычу биткоина для квалифицированных инвесторов.Монетизация рынка цифровых валют в России при эффективном взаимопроникновении с традиционным фиатным может расти в геометрической прогрессии. Заметный прогресс, на мой взгляд, будет заметен при условии восстановления цены биткоина выше 90 тысяч долларов и курсе доллара не ниже 88 рублей.Объем рынка инвестпродуктов на горизонте полгода может достичь 200–300 миллиардов рублей. И это только начало. Отдельная тема – безопасное и легальное приобретение биткоина, наполнение чистой ликвидностью участников рынка при поддержке отрасли российского промышленного майнинга. Об этом обязательно нужно думать и важно действовать уже сейчас: гонка за цифровые ресурсы продолжается.Автор: Андрей Лобода, член РАСО и комиссии по майнингу и технологии блокчейн комитета по финансам и инвестициям ТПП РФ

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Андрей Лобода https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523923_0:153:853:1006_100x100_80_0_0_46de68d989524fb136b759945a4e3b45.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Андрей Лобода https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523923_0:153:853:1006_100x100_80_0_0_46de68d989524fb136b759945a4e3b45.jpg

криптовалюта, биткоин, мнения аналитиков, финансы