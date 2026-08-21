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В энергосистеме Крыма возник дефицит мощности

В энергосистеме Крыма возник дефицит мощности - 21.08.2026, ПРАЙМ

В энергосистеме Крыма возник дефицит мощности

Значительный дефицит мощности возник в энергосистеме Крыма, в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщает пресс-служба компании... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T09:08+0300

2026-08-21T09:08+0300

2026-08-21T09:08+0300

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Значительный дефицит мощности возник в энергосистеме Крыма, в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". "По команде диспетчера Черноморского РДУ (региональное диспетчерское управление энергосистемой полуострова - ред.) введен режим временного ограничения электроснабжения. Из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме Крыма привычный график "3 через 3" соблюдать невозможно", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, специалисты "Севастопольэнерго" ведут переключения в электрических сетях, чтобы максимально равномерно распределить доступную мощность между потребителями. "Будем придерживаться режима "2 через 6", - подчеркнули в компании.

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крым, севастополь