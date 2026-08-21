https://1prime.ru/20260821/krym-872570064.html
В энергосистеме Крыма возник дефицит мощности
В энергосистеме Крыма возник дефицит мощности - 21.08.2026, ПРАЙМ
В энергосистеме Крыма возник дефицит мощности
Значительный дефицит мощности возник в энергосистеме Крыма, в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщает пресс-служба компании... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T09:08+0300
2026-08-21T09:08+0300
2026-08-21T09:08+0300
крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Значительный дефицит мощности возник в энергосистеме Крыма, в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера Черноморского РДУ (региональное диспетчерское управление энергосистемой полуострова - ред.) введен режим временного ограничения электроснабжения. Из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме Крыма привычный график "3 через 3" соблюдать невозможно", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, специалисты "Севастопольэнерго" ведут переключения в электрических сетях, чтобы максимально равномерно распределить доступную мощность между потребителями.
"Будем придерживаться режима "2 через 6", - подчеркнули в компании.
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крым, севастополь
В энергосистеме Крыма возник дефицит мощности
"Севастопольэнерго": в энергосистеме Крыма возник дефицит мощности
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Значительный дефицит мощности возник в энергосистеме Крыма, в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера Черноморского РДУ (региональное диспетчерское управление энергосистемой полуострова - ред.) введен режим временного ограничения электроснабжения. Из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме Крыма привычный график "3 через 3" соблюдать невозможно", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, специалисты "Севастопольэнерго" ведут переключения в электрических сетях, чтобы максимально равномерно распределить доступную мощность между потребителями.
"Будем придерживаться режима "2 через 6", - подчеркнули в компании.