https://1prime.ru/20260821/krym-872570754.html

В Крыму ряд населенных пунктов обесточен

В Крыму ряд населенных пунктов обесточен - 21.08.2026, ПРАЙМ

В Крыму ряд населенных пунктов обесточен

Ряд населенных пунктов Крыма обесточен, энергетики принимают меры по локализации аварий для подачи электроэнергии потребителям, сообщило госпредприятие... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T09:20+0300

2026-08-21T09:20+0300

2026-08-21T09:20+0300

газ

крым

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872570754.jpg?1787293259

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Ряд населенных пунктов Крыма обесточен, энергетики принимают меры по локализации аварий для подачи электроэнергии потребителям, сообщило госпредприятие республики "Крымэнерго". "Обесточен ряд населенных пунктов. Энергетики оценивают объем повреждений и работают над локализацией аварийных участков. Принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии потребителям", - сообщили в компании. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения, отмечается в сообщении. На всей территории полуострова действуют ограничения электроснабжения, уточнило предприятие. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, напомнили в "Крымэнерго"

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, крым