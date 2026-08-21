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В Крыму ряд населенных пунктов обесточен
В Крыму ряд населенных пунктов обесточен - 21.08.2026, ПРАЙМ
В Крыму ряд населенных пунктов обесточен
Ряд населенных пунктов Крыма обесточен, энергетики принимают меры по локализации аварий для подачи электроэнергии потребителям, сообщило госпредприятие... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T09:20+0300
2026-08-21T09:20+0300
2026-08-21T09:20+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Ряд населенных пунктов Крыма обесточен, энергетики принимают меры по локализации аварий для подачи электроэнергии потребителям, сообщило госпредприятие республики "Крымэнерго".
"Обесточен ряд населенных пунктов. Энергетики оценивают объем повреждений и работают над локализацией аварийных участков. Принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии потребителям", - сообщили в компании.
Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения, отмечается в сообщении. На всей территории полуострова действуют ограничения электроснабжения, уточнило предприятие. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, напомнили в "Крымэнерго"
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газ, крым
В Крыму ряд населенных пунктов обесточен
"Крымэнерго": ряд населенных пунктов Крыма обесточен
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Ряд населенных пунктов Крыма обесточен, энергетики принимают меры по локализации аварий для подачи электроэнергии потребителям, сообщило госпредприятие республики "Крымэнерго".
"Обесточен ряд населенных пунктов. Энергетики оценивают объем повреждений и работают над локализацией аварийных участков. Принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии потребителям", - сообщили в компании.
Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения, отмечается в сообщении. На всей территории полуострова действуют ограничения электроснабжения, уточнило предприятие. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, напомнили в "Крымэнерго"