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В Крыму начали прием заявок на федеральные субсидии турбизнесу

В Крыму начали прием заявок на федеральные субсидии турбизнесу - 21.08.2026, ПРАЙМ

В Крыму начали прием заявок на федеральные субсидии турбизнесу

Начался прием заявок на предоставление федеральных субсидий крымскому туристическому бизнесу, ожидается, что выплату получат более трех тысяч компаний, сообщил... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T11:25+0300

2026-08-21T11:25+0300

2026-08-21T11:25+0300

туризм

бизнес

крым

севастополь

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Начался прием заявок на предоставление федеральных субсидий крымскому туристическому бизнесу, ожидается, что выплату получат более трех тысяч компаний, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Правительство России в июле приняло решение об оказании поддержки туротрасли Крыма и Севастополя на общую сумму 4,3 миллиардов рублей, из них 3,7 миллиарда рублей направлены республике, напомнил глава региона. "Единовременную выплату за счет этих средств получат более 3 тысяч компаний, работающих в туриндустрии нашего региона. Средства субсидии можно использовать в том числе на компенсацию расходов в связи с отменой оформленного и оплаченного бронирования, осуществленного до 20 июня 2026 года. Воспользоваться данной мерой поддержки могут гостиницы, санатории, детские лагеря и другие средства размещения, турагенты и туроператоры, предприятия общественного питания", – написал Аксенов в своем канале в "Максе". Выплата предоставляется исходя из численности сотрудников за июнь, для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек – сам ИП. Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии составит 81 тысячу 279 рублей, сообщил он. При этом, отметил Аксенов, получатель выплат должен выполнить обязательство по сохранению количества работников по состоянию на 1 июня 2027 года на уровне не менее 80%. Принимает заявки и предоставляет субсидии министерство курортов и туризма республики, электронная форма заявки размещены на официальном сайте. Субсидии субъектам туриндустрии помогут поддержать работников, сохранить трудовые коллективы и выполнить обязательства перед туристами, резюмировал Аксенов.

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туризм, бизнес, крым, севастополь, сергей аксенов