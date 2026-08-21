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В ГСЭ рассказали о маршрутах поездов крымского направления - 21.08.2026, ПРАЙМ
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В ГСЭ рассказали о маршрутах поездов крымского направления
В ГСЭ рассказали о маршрутах поездов крымского направления - 21.08.2026, ПРАЙМ
В ГСЭ рассказали о маршрутах поездов крымского направления
Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымом и городами материковой части России, будут следовать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 31 августа | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T16:16+0300
2026-08-21T16:28+0300
бизнес
россия
крым
керчь
гранд сервис экспресс
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымом и городами материковой части России, будут следовать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 31 августа включительно, сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). "Поезда "Таврия" крымского направления продолжат курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк до 31 августа включительно. О дальнейшем порядке курсирования поездов будет объявлено позже", - говорится в сообщении. Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами. Актуальная информация о расписании и талонах на автобусы опубликована на сайте ГСЭ, добавляется в сообщении. "Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия").
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5
4.7
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бизнес, россия, крым, керчь, гранд сервис экспресс
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, КЕРЧЬ, Гранд сервис экспресс
16:16 21.08.2026 (обновлено: 16:28 21.08.2026)
 
В ГСЭ рассказали о маршрутах поездов крымского направления

Поезда крымского направления продолжат ходить до и от станции Керчь-Южная до 31 августа

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымом и городами материковой части России, будут следовать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 31 августа включительно, сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"Поезда "Таврия" крымского направления продолжат курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк до 31 августа включительно. О дальнейшем порядке курсирования поездов будет объявлено позже", - говорится в сообщении.
Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами.
Актуальная информация о расписании и талонах на автобусы опубликована на сайте ГСЭ, добавляется в сообщении.
"Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия").
 
БизнесРОССИЯКРЫМКЕРЧЬГранд сервис экспресс
 
 
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