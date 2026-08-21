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В ГСЭ рассказали о маршрутах поездов крымского направления

В ГСЭ рассказали о маршрутах поездов крымского направления - 21.08.2026, ПРАЙМ

В ГСЭ рассказали о маршрутах поездов крымского направления

Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымом и городами материковой части России, будут следовать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 31 августа | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T16:16+0300

2026-08-21T16:16+0300

2026-08-21T16:28+0300

бизнес

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымом и городами материковой части России, будут следовать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 31 августа включительно, сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). "Поезда "Таврия" крымского направления продолжат курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк до 31 августа включительно. О дальнейшем порядке курсирования поездов будет объявлено позже", - говорится в сообщении. Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами. Актуальная информация о расписании и талонах на автобусы опубликована на сайте ГСЭ, добавляется в сообщении. "Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия").

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бизнес, россия, крым, керчь, гранд сервис экспресс