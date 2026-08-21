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Курс доллара к турецкой лире обновил исторический максимум
Курс доллара к турецкой лире обновил исторический максимум - 21.08.2026, ПРАЙМ
Курс доллара к турецкой лире обновил исторический максимум
Курс доллара к турецкой лире в пятницу впервые в истории превысил 48 лир (с поправкой на деноминацию 2005 года), свидетельствуют данные торгов. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T09:42+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Курс доллара к турецкой лире в пятницу впервые в истории превысил 48 лир (с поправкой на деноминацию 2005 года), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.15 мск курс доллара к лире рос до 48,0635 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 47,6708 лиры. Значение впервые превысило 48 лир за доллар. В конце июля показатель впервые превысил 47,5 лиры.
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турецкая лира, рынок, торги, валюта, доллар
турецкая лира, Рынок, Торги, валюта, доллар
Курс доллара к турецкой лире обновил исторический максимум
Курс доллара к турецкой лире обновил исторический максимум, превысив 48 лир
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Курс доллара к турецкой лире в пятницу впервые в истории превысил 48 лир (с поправкой на деноминацию 2005 года), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.15 мск курс доллара к лире рос до 48,0635 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 47,6708 лиры.
Значение впервые превысило 48 лир за доллар.
В конце июля показатель впервые превысил 47,5 лиры.