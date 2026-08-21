https://1prime.ru/20260821/kurs-872578168.html

Курс юаня к российской валюте незначительно снижается

Курс юаня к российской валюте незначительно снижается - 21.08.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к российской валюте незначительно снижается

Курс китайской валюты к российской в первые часы торгов пятницы незначительно снижается, следует из данных Московской биржи. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T12:38+0300

2026-08-21T12:38+0300

2026-08-21T12:38+0300

рынок

торги

россия

богдан зварич

псб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872578168.jpg?1787305101

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в первые часы торгов пятницы незначительно снижается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.12 мск снижался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия - до 12,33 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,91% - до 92,93 доллара за баррель. "Вчера рубль отыграл у юаня еще 0,9% стоимости. Пока это коррекция в рамках снятия излишней перепроданности российской валюты. Пара юань-рубль подходит к поддержке 12,25 рубля, где может быть торможение, но мы не исключаем пробоя этого уровня", - делится Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". Богдан Зварич из ПСБ в пятницу ожидает сохранение тенденции на восстановление рубля. "Постепенный рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, вызванный поступлением выручки от продажи нефти по более высоким ценам из-за улучшения экспортной конъюнктуры в июле (рост цен на нефть и сужение дисконта на российское сырье), а также дополнительное предложение, которое может возникнуть в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам, будут способствовать укреплению национальной валюты", - комментирует эксперт. Так, в рамках сегодняшних торгов, он ожидает отступления юаня в нижнюю половину диапазона 12-12,5 рубля, а доллар, по его прогнозам, в ходе сессии может опуститься ниже 82,5 рубля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, россия, богдан зварич, псб