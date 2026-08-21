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Курс юаня к российской валюте незначительно снижается
Курс юаня к российской валюте незначительно снижается - 21.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к российской валюте незначительно снижается
Курс китайской валюты к российской в первые часы торгов пятницы незначительно снижается, следует из данных Московской биржи. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T12:38+0300
2026-08-21T12:38+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в первые часы торгов пятницы незначительно снижается, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.12 мск снижался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия - до 12,33 рубля.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,91% - до 92,93 доллара за баррель.
"Вчера рубль отыграл у юаня еще 0,9% стоимости. Пока это коррекция в рамках снятия излишней перепроданности российской валюты. Пара юань-рубль подходит к поддержке 12,25 рубля, где может быть торможение, но мы не исключаем пробоя этого уровня", - делится Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
Богдан Зварич из ПСБ в пятницу ожидает сохранение тенденции на восстановление рубля.
"Постепенный рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, вызванный поступлением выручки от продажи нефти по более высоким ценам из-за улучшения экспортной конъюнктуры в июле (рост цен на нефть и сужение дисконта на российское сырье), а также дополнительное предложение, которое может возникнуть в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам, будут способствовать укреплению национальной валюты", - комментирует эксперт.
Так, в рамках сегодняшних торгов, он ожидает отступления юаня в нижнюю половину диапазона 12-12,5 рубля, а доллар, по его прогнозам, в ходе сессии может опуститься ниже 82,5 рубля.
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рынок, торги, россия, богдан зварич, псб
Рынок, Торги, РОССИЯ, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня к российской валюте незначительно снижается
Курс юаня к российской валюте в начале дня незначительно снижается
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в первые часы торгов пятницы незначительно снижается, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.12 мск снижался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия - до 12,33 рубля.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,91% - до 92,93 доллара за баррель.
"Вчера рубль отыграл у юаня еще 0,9% стоимости. Пока это коррекция в рамках снятия излишней перепроданности российской валюты. Пара юань-рубль подходит к поддержке 12,25 рубля, где может быть торможение, но мы не исключаем пробоя этого уровня", - делится Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
Богдан Зварич из ПСБ в пятницу ожидает сохранение тенденции на восстановление рубля.
"Постепенный рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, вызванный поступлением выручки от продажи нефти по более высоким ценам из-за улучшения экспортной конъюнктуры в июле (рост цен на нефть и сужение дисконта на российское сырье), а также дополнительное предложение, которое может возникнуть в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам, будут способствовать укреплению национальной валюты", - комментирует эксперт.
Так, в рамках сегодняшних торгов, он ожидает отступления юаня в нижнюю половину диапазона 12-12,5 рубля, а доллар, по его прогнозам, в ходе сессии может опуститься ниже 82,5 рубля.