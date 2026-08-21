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В Кузбассе запустили комплекс по выращиванию осетра - 21.08.2026, ПРАЙМ
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В Кузбассе запустили комплекс по выращиванию осетра
В Кузбассе запустили комплекс по выращиванию осетра - 21.08.2026, ПРАЙМ
В Кузбассе запустили комплекс по выращиванию осетра
Современный комплекс по выращиванию осетра запустили в городе Калтан Кемеровской области, сообщила пресс-служба правительства региона. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T14:12+0300
2026-08-21T14:14+0300
промышленность
бизнес
кемеровская область
кузбасс
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КЕМЕРОВО, 21 авг – ПРАЙМ. Современный комплекс по выращиванию осетра запустили в городе Калтан Кемеровской области, сообщила пресс-служба правительства региона. "В Калтане на базе ООО "Агро Элит-Инвест" начал работу корпус для круглогодичного выращивания рыбы осетровых пород проектной мощностью 20 тонн товарной рыбы в год. Во втором квартале 2027 года планируется запуск линии доращивания", – говорится в сообщении. Отмечается, что проект будет развиваться поэтапно. На первом этапе частные инвестиции составили порядка 15 миллионов рублей. Выход на полную проектную мощность — 40 тысяч мальков осетровых в год — запланирован на второй квартал 2027 года. Уточняется, что технологической основой служит передовая установка замкнутого водоснабжения. Такая система гарантирует биологическую безопасность стада, позволяет полностью контролировать микроклимат и выращивать рыбу круглый год. На предприятии планируется построить котельную мини-ТЭЦ, которая обеспечит энергетическую автономность и надежность теплоснабжения новых производств. Среди других планов хозяйства — строительство второй очереди тепличного комплекса, что позволит на 19% увеличить производство овощей закрытого грунта. Всего на реализацию инвестиционных проектов предприятие планирует направить более 3 миллиардов рублей. Будет создано 115 новых рабочих мест. "Появление современного рыбоводческого комплекса в Калтане — важный шаг в развитии агропромышленного потенциала Кузбасса. Такие проекты решают сразу несколько важных задач: обеспечивают жителей региона свежей и качественной продукцией собственного производства, сокращают зависимость от внешних поставок и способствуют созданию новых рабочих мест. На системном уровне это еще один шаг к развитию современной неугольной экономики, ориентированной на потребности наших жителей. Продолжим поддерживать развитие современных агропромышленных хозяйств в наших муниципалитетах", — цитирует пресс-служба слова губернатора Ильи Середюка.
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промышленность, бизнес, кемеровская область, кузбасс
Промышленность, Бизнес, Кемеровская область, КУЗБАСС
14:12 21.08.2026 (обновлено: 14:14 21.08.2026)
 
В Кузбассе запустили комплекс по выращиванию осетра

В городе Калтан Кемеровской области запустили современный комплекс по выращиванию осетра

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КЕМЕРОВО, 21 авг – ПРАЙМ. Современный комплекс по выращиванию осетра запустили в городе Калтан Кемеровской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В Калтане на базе ООО "Агро Элит-Инвест" начал работу корпус для круглогодичного выращивания рыбы осетровых пород проектной мощностью 20 тонн товарной рыбы в год. Во втором квартале 2027 года планируется запуск линии доращивания", – говорится в сообщении.
Отмечается, что проект будет развиваться поэтапно. На первом этапе частные инвестиции составили порядка 15 миллионов рублей. Выход на полную проектную мощность — 40 тысяч мальков осетровых в год — запланирован на второй квартал 2027 года.
Уточняется, что технологической основой служит передовая установка замкнутого водоснабжения. Такая система гарантирует биологическую безопасность стада, позволяет полностью контролировать микроклимат и выращивать рыбу круглый год.
На предприятии планируется построить котельную мини-ТЭЦ, которая обеспечит энергетическую автономность и надежность теплоснабжения новых производств. Среди других планов хозяйства — строительство второй очереди тепличного комплекса, что позволит на 19% увеличить производство овощей закрытого грунта. Всего на реализацию инвестиционных проектов предприятие планирует направить более 3 миллиардов рублей. Будет создано 115 новых рабочих мест.
"Появление современного рыбоводческого комплекса в Калтане — важный шаг в развитии агропромышленного потенциала Кузбасса. Такие проекты решают сразу несколько важных задач: обеспечивают жителей региона свежей и качественной продукцией собственного производства, сокращают зависимость от внешних поставок и способствуют созданию новых рабочих мест. На системном уровне это еще один шаг к развитию современной неугольной экономики, ориентированной на потребности наших жителей. Продолжим поддерживать развитие современных агропромышленных хозяйств в наших муниципалитетах", — цитирует пресс-служба слова губернатора Ильи Середюка.
 
ПромышленностьБизнесКемеровская областьКУЗБАСС
 
 
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