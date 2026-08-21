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СМИ: "Лента" ведет переговоры о покупке крупнейшего сибирского ритейлера
СМИ: "Лента" ведет переговоры о покупке крупнейшего сибирского ритейлера - 21.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: "Лента" ведет переговоры о покупке крупнейшего сибирского ритейлера
Группа "Лента" ведет переговоры о покупке крупнейшего сибирского ритейлера "Мария-Ра", пишет газета "Известия". | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T09:11+0300
2026-08-21T09:11+0300
2026-08-21T09:11+0300
бизнес
россия
алексей мордашов
"лента"
севергрупп
совкомбанк
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Группа "Лента" ведет переговоры о покупке крупнейшего сибирского ритейлера "Мария-Ра", пишет газета "Известия". "Группа "Лента", принадлежащая "Севергрупп" Алексея Мордашова, ведет переговоры о покупке крупнейшего сибирского ритейлера "Мария-Ра", - сообщает газета со ссылкой на топ-менеджера крупной торговой сети и собеседника, близкого к "Севергрупп". Отмечается, что начальник отдела публичного анализа акций Совкомбанка Вячеслав Бердников оценил стоимость розничного бизнеса "Мария-Ра" в диапазоне от 40 до 60 миллиардов рублей.
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бизнес, россия, алексей мордашов, "лента", севергрупп, совкомбанк
Бизнес, РОССИЯ, Алексей Мордашов, "Лента", Севергрупп, Совкомбанк
СМИ: "Лента" ведет переговоры о покупке крупнейшего сибирского ритейлера
"Известия": "Лента" ведет переговоры о покупке крупнейшего сибирского ритейлера "Мария-Ра"