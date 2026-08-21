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СМИ: "Лента" ведет переговоры о покупке крупнейшего сибирского ритейлера

СМИ: "Лента" ведет переговоры о покупке крупнейшего сибирского ритейлера - 21.08.2026, ПРАЙМ

СМИ: "Лента" ведет переговоры о покупке крупнейшего сибирского ритейлера

Группа "Лента" ведет переговоры о покупке крупнейшего сибирского ритейлера "Мария-Ра", пишет газета "Известия". | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T09:11+0300

2026-08-21T09:11+0300

2026-08-21T09:11+0300

бизнес

россия

алексей мордашов

"лента"

севергрупп

совкомбанк

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Группа "Лента" ведет переговоры о покупке крупнейшего сибирского ритейлера "Мария-Ра", пишет газета "Известия". "Группа "Лента", принадлежащая "Севергрупп" Алексея Мордашова, ведет переговоры о покупке крупнейшего сибирского ритейлера "Мария-Ра", - сообщает газета со ссылкой на топ-менеджера крупной торговой сети и собеседника, близкого к "Севергрупп". Отмечается, что начальник отдела публичного анализа акций Совкомбанка Вячеслав Бердников оценил стоимость розничного бизнеса "Мария-Ра" в диапазоне от 40 до 60 миллиардов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, алексей мордашов, "лента", севергрупп, совкомбанк