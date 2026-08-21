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Лихачев заявил, что атаки ВСУ на Энергодар вышли на грани геноцида
Лихачев заявил, что атаки ВСУ на Энергодар вышли на грани геноцида - 21.08.2026, ПРАЙМ
Лихачев заявил, что атаки ВСУ на Энергодар вышли на грани геноцида
Остервенелые атаки ВСУ на Энергодар уже вышли на грань геноцида, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T11:07+0300
2026-08-21T11:07+0300
2026-08-21T11:12+0300
общество
энергодар
алексей лихачев
всу
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Остервенелые атаки ВСУ на Энергодар уже вышли на грань геноцида, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Везде АЭС должны быть исключены из военной активности, подчеркнул Лихачев на видео, опубликованном в Telegram-канале "Юнашев Live". "Но та остервенелость, с которой ВСУ кошмарят Энергодар, говорит о планомерной политике по уничтожению города. И это уже на грани не только военной активности, это уже на грани геноцида", - добавил глава "Росатома".
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общество , энергодар, алексей лихачев, всу, росатом
Общество , Энергодар, Алексей Лихачев, ВСУ, Росатом
Лихачев заявил, что атаки ВСУ на Энергодар вышли на грани геноцида
Глава "Росатома" Лихачев: атаки ВСУ на Энергодар уже вышли на грань геноцида
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Остервенелые атаки ВСУ на Энергодар уже вышли на грань геноцида, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Везде АЭС должны быть исключены из военной активности, подчеркнул Лихачев на видео, опубликованном в Telegram-канале "Юнашев Live".
"Но та остервенелость, с которой ВСУ кошмарят Энергодар, говорит о планомерной политике по уничтожению города. И это уже на грани не только военной активности, это уже на грани геноцида", - добавил глава "Росатома".