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Лихачев заявил, что атаки ВСУ на Энергодар вышли на грани геноцида

Лихачев заявил, что атаки ВСУ на Энергодар вышли на грани геноцида - 21.08.2026, ПРАЙМ

Лихачев заявил, что атаки ВСУ на Энергодар вышли на грани геноцида

Остервенелые атаки ВСУ на Энергодар уже вышли на грань геноцида, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T11:07+0300

2026-08-21T11:07+0300

2026-08-21T11:12+0300

общество

энергодар

алексей лихачев

всу

росатом

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Остервенелые атаки ВСУ на Энергодар уже вышли на грань геноцида, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Везде АЭС должны быть исключены из военной активности, подчеркнул Лихачев на видео, опубликованном в Telegram-канале "Юнашев Live". "Но та остервенелость, с которой ВСУ кошмарят Энергодар, говорит о планомерной политике по уничтожению города. И это уже на грани не только военной активности, это уже на грани геноцида", - добавил глава "Росатома".

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общество , энергодар, алексей лихачев, всу, росатом