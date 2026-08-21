https://1prime.ru/20260821/livija-872564681.html
На востоке Ливии произошло масштабное отключение электроэнергии
На востоке Ливии произошло масштабное отключение электроэнергии - 21.08.2026, ПРАЙМ
На востоке Ливии произошло масштабное отключение электроэнергии
Масштабное отключение электроэнергии произошло в большинстве городов и районов на востоке Ливии, причины блэкаута пока устанавливаются, сообщил РИА Новости... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T01:16+0300
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БЕНГАЗИ, 21 авг - ПРАЙМ. Масштабное отключение электроэнергии произошло в большинстве городов и районов на востоке Ливии, причины блэкаута пока устанавливаются, сообщил РИА Новости источник в министерстве электроэнергетики востока страны.
"В Бенгази и ряде городов и районов на востоке Ливии произошло полное отключение электроэнергии. Оно распространилось от районов Бреги на западе до Ат-Тамими на востоке и далее на юго-восток - до Эль-Куфры", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, технические бригады направлены в диспетчерский центр для установления причин аварии. Он отметил, что на данный момент точной информации о причинах отключения нет.
Как передает корреспондент РИА Новости, практически все районы Бенгази остаются без электроэнергии при температуре воздуха около плюс 30 градусов ночью.
В последние дни перебои с электроснабжением фиксировались также в других районах Ливии после вывода из эксплуатации ряда генерирующих мощностей. Ранее Всеобщая электроэнергетическая компания сообщала о постепенном восстановлении сети после возобновления работы нефтегазового комплекса "Меллита", однако в западных районах страны отключения продолжались, а продолжительность сброса нагрузки доходила до десяти часов в сутки.
Остановка комплекса "Меллита" ранее привела к сокращению поставок газа на электростанции. В последние недели энергетическая компания связывала масштабные отключения в стране с техническими вопросами и вопросами безопасности, а также с нехваткой газа и топлива.
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мировая экономика, ливия
На востоке Ливии произошло масштабное отключение электроэнергии
На востоке Ливии произошло масштабное отключение электроэнергии
БЕНГАЗИ, 21 авг - ПРАЙМ. Масштабное отключение электроэнергии произошло в большинстве городов и районов на востоке Ливии, причины блэкаута пока устанавливаются, сообщил РИА Новости источник в министерстве электроэнергетики востока страны.
"В Бенгази и ряде городов и районов на востоке Ливии произошло полное отключение электроэнергии. Оно распространилось от районов Бреги на западе до Ат-Тамими на востоке и далее на юго-восток - до Эль-Куфры", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, технические бригады направлены в диспетчерский центр для установления причин аварии. Он отметил, что на данный момент точной информации о причинах отключения нет.
Как передает корреспондент РИА Новости, практически все районы Бенгази остаются без электроэнергии при температуре воздуха около плюс 30 градусов ночью.
В последние дни перебои с электроснабжением фиксировались также в других районах Ливии после вывода из эксплуатации ряда генерирующих мощностей. Ранее Всеобщая электроэнергетическая компания сообщала о постепенном восстановлении сети после возобновления работы нефтегазового комплекса "Меллита", однако в западных районах страны отключения продолжались, а продолжительность сброса нагрузки доходила до десяти часов в сутки.
Остановка комплекса "Меллита" ранее привела к сокращению поставок газа на электростанции. В последние недели энергетическая компания связывала масштабные отключения в стране с техническими вопросами и вопросами безопасности, а также с нехваткой газа и топлива.