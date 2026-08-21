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Логотип цифрового рубля в приложениях банков будет "дофаминового" цвета

Логотип цифрового рубля в приложениях банков будет "дофаминового" цвета - 21.08.2026, ПРАЙМ

Логотип цифрового рубля в приложениях банков будет "дофаминового" цвета

Логотип цифрового рубля в приложениях банков будет "дофаминового" ярко-красного цвета, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента национальной... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T06:26+0300

2026-08-21T06:26+0300

2026-08-21T06:26+0300

финансы

банки

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Логотип цифрового рубля в приложениях банков будет "дофаминового" ярко-красного цвета, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, говорила Бакина в интервью агентству. С этой даты появится возможность открывать цифровые кошельки через их приложения - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. "Он ярко-красного оттенка, между собой мы называем этот цвет "дофаминовый", - прокомментировала она вопрос о цвете логотипа цифрового рубля. Регулятор введет ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными. Оплату в цифровых рублях с сентября также начнут принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки