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Логотип цифрового рубля в приложениях банков будет "дофаминового" цвета
Логотип цифрового рубля в приложениях банков будет "дофаминового" цвета - 21.08.2026, ПРАЙМ
Логотип цифрового рубля в приложениях банков будет "дофаминового" цвета
Логотип цифрового рубля в приложениях банков будет "дофаминового" ярко-красного цвета, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента национальной... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T06:26+0300
2026-08-21T06:26+0300
2026-08-21T06:26+0300
финансы
банки
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Логотип цифрового рубля в приложениях банков будет "дофаминового" ярко-красного цвета, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, говорила Бакина в интервью агентству. С этой даты появится возможность открывать цифровые кошельки через их приложения - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом.
"Он ярко-красного оттенка, между собой мы называем этот цвет "дофаминовый", - прокомментировала она вопрос о цвете логотипа цифрового рубля.
Регулятор введет ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными.
Оплату в цифровых рублях с сентября также начнут принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск.
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финансы, банки
Логотип цифрового рубля в приложениях банков будет "дофаминового" цвета
Глава департамента ЦБ Бакина: логотип цифрового рубля будет ярко-красного цвета
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Логотип цифрового рубля в приложениях банков будет "дофаминового" ярко-красного цвета, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, говорила Бакина в интервью агентству. С этой даты появится возможность открывать цифровые кошельки через их приложения - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом.
"Он ярко-красного оттенка, между собой мы называем этот цвет "дофаминовый", - прокомментировала она вопрос о цвете логотипа цифрового рубля.
Регулятор введет ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными.
Оплату в цифровых рублях с сентября также начнут принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск.