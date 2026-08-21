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Глава Минсельхоза отметила рост популярности у россиян отечественного вина - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Глава Минсельхоза отметила рост популярности у россиян отечественного вина
Глава Минсельхоза отметила рост популярности у россиян отечественного вина - 21.08.2026, ПРАЙМ
Глава Минсельхоза отметила рост популярности у россиян отечественного вина
Россияне чаще отдают предпочтение отечественному вину, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут на выставке "Вкусы России" на ВДНХ. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T14:30+0300
2026-08-21T14:31+0300
россия
бизнес
сельское хозяйство
москва
оксана лут
минсельхоз
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россияне чаще отдают предпочтение отечественному вину, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут на выставке "Вкусы России" на ВДНХ. Министр сельского хозяйства в пятницу осмотрела выставку "Вкусы России", которая проходит в Москве с 13 по 23 августа. "Вино у нас тоже расширяет горизонт и находит своего российского потребителя. Российские потребители чаще голосуют именно за российское вино. Очень много брендов, очень широкий ассортимент", - сказала она. По словам министра, в России каждый год появляются новые винодельни и расширяются вкусы. Кроме того, Лут добавила, что за пять лет проведения выставки "Вкусы России" на ней впервые было представлено вино.
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россия, бизнес, сельское хозяйство, москва, оксана лут, минсельхоз
РОССИЯ, Бизнес, Сельское хозяйство, МОСКВА, Оксана Лут, Минсельхоз
14:30 21.08.2026 (обновлено: 14:31 21.08.2026)
 
Глава Минсельхоза отметила рост популярности у россиян отечественного вина

Глава Минсельхоза Лут: россияне чаще отдают предпочтение отечественному вину

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россияне чаще отдают предпочтение отечественному вину, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут на выставке "Вкусы России" на ВДНХ.
Министр сельского хозяйства в пятницу осмотрела выставку "Вкусы России", которая проходит в Москве с 13 по 23 августа.
"Вино у нас тоже расширяет горизонт и находит своего российского потребителя. Российские потребители чаще голосуют именно за российское вино. Очень много брендов, очень широкий ассортимент", - сказала она.
По словам министра, в России каждый год появляются новые винодельни и расширяются вкусы.
Кроме того, Лут добавила, что за пять лет проведения выставки "Вкусы России" на ней впервые было представлено вино.
 
РОССИЯБизнесСельское хозяйствоМОСКВАОксана ЛутМинсельхоз
 
 
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