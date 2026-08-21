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Глава Минсельхоза отметила рост популярности у россиян отечественного вина

Глава Минсельхоза отметила рост популярности у россиян отечественного вина - 21.08.2026, ПРАЙМ

Глава Минсельхоза отметила рост популярности у россиян отечественного вина

Россияне чаще отдают предпочтение отечественному вину, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут на выставке "Вкусы России" на ВДНХ. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T14:30+0300

2026-08-21T14:30+0300

2026-08-21T14:31+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россияне чаще отдают предпочтение отечественному вину, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут на выставке "Вкусы России" на ВДНХ. Министр сельского хозяйства в пятницу осмотрела выставку "Вкусы России", которая проходит в Москве с 13 по 23 августа. "Вино у нас тоже расширяет горизонт и находит своего российского потребителя. Российские потребители чаще голосуют именно за российское вино. Очень много брендов, очень широкий ассортимент", - сказала она. По словам министра, в России каждый год появляются новые винодельни и расширяются вкусы. Кроме того, Лут добавила, что за пять лет проведения выставки "Вкусы России" на ней впервые было представлено вино.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, сельское хозяйство, москва, оксана лут, минсельхоз