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"Все полетит к чертям": Маск резко высказался о госдолге США - 21.08.2026, ПРАЙМ
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"Все полетит к чертям": Маск резко высказался о госдолге США
"Все полетит к чертям": Маск резко высказался о госдолге США - 21.08.2026, ПРАЙМ
"Все полетит к чертям": Маск резко высказался о госдолге США
Американский миллиардер Илон Маск согласился с предположением о том, что к 2030 году размер госдолга США вырастет настолько, что "все полетит к чертям". | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T08:49+0300
2026-08-21T08:49+0300
экономика
мировая экономика
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илон маск
госдолг
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ВАШИНГТОН, 21 авг - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск согласился с предположением о том, что к 2030 году размер госдолга США вырастет настолько, что "все полетит к чертям". "Точный график", - написал Маск в своей соцсети Х в ответ на картинку о том, что в 2030 году размер госдолга превысит 50 триллионов долларов. На графике участок в четыре следующих года помечен как период, когда "все складывается нормально". Когда в 2030 году внешний долг превышает отметку в 50 триллионов долларов, на графике красным указана надпись, которую по смыслу можно перевести как "все полетит к чертям". Госдолг США превысил психологическую отметку в 40 триллионов долларов в среду. К 2030 году, по прогнозам аналитиков на основе текущих темпов роста, госдолг США превысит 50 триллионов долларов. Бюджетное управление Конгресса США предсказывает, что в 2036 году объем госзаимствований на 20% превысит ВВП.
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мировая экономика, сша, илон маск, госдолг, госдолг сша
Экономика, Мировая экономика, США, Илон Маск, госдолг, госдолг США
08:49 21.08.2026
 
"Все полетит к чертям": Маск резко высказался о госдолге США

Илон Маск согласился с предположением о росте госдолга США до 50 триллионов долларов

© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2026
© AFP / Peter Parks
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ВАШИНГТОН, 21 авг - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск согласился с предположением о том, что к 2030 году размер госдолга США вырастет настолько, что "все полетит к чертям".
"Точный график", - написал Маск в своей соцсети Х в ответ на картинку о том, что в 2030 году размер госдолга превысит 50 триллионов долларов.
На графике участок в четыре следующих года помечен как период, когда "все складывается нормально".
Когда в 2030 году внешний долг превышает отметку в 50 триллионов долларов, на графике красным указана надпись, которую по смыслу можно перевести как "все полетит к чертям".
Госдолг США превысил психологическую отметку в 40 триллионов долларов в среду. К 2030 году, по прогнозам аналитиков на основе текущих темпов роста, госдолг США превысит 50 триллионов долларов. Бюджетное управление Конгресса США предсказывает, что в 2036 году объем госзаимствований на 20% превысит ВВП.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАИлон Маскгосдолггосдолг США
 
 
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