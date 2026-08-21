https://1prime.ru/20260821/medsestra-872570845.html

Медсестра из Алтайского края выиграла 18 миллионов рублей в лотерею

Медсестра из Алтайского края выиграла 18 миллионов рублей в лотерею - 21.08.2026, ПРАЙМ

Медсестра из Алтайского края выиграла 18 миллионов рублей в лотерею

Медсестра из Алтайского края выиграла более 18 миллионов рублей, сыграв в лотерею во время рабочего перерыва на смене, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T09:27+0300

2026-08-21T09:27+0300

2026-08-21T09:27+0300

бизнес

общество

столото

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872570845.jpg?1787293622

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Медсестра из Алтайского края выиграла более 18 миллионов рублей, сыграв в лотерею во время рабочего перерыва на смене, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Столото". "27 июня 2026 года в 177914-м тираже государственной лотереи "Все или ничего" был разыгран суперприз - 18 677 280 рублей. Победителем стала медсестра из Алтайского края Светлана", - рассказали в компании. В тот день, по словам победительницы, у нее было тяжелое дежурство: очень много пациентов, один поступил в критическом состоянии. В сестринской во время отдыха она купила билет в приложении. "Комбинацию чисел выбрала с помощью функции "Случайные числа", но в последний момент что-то подтолкнуло меня поменять одно число. В итоге и я выиграла, и пациент выжил, - рассказывает победительница. Когда Светлана узнала о победе, она не сразу осознала сумму выигрыша: была занята на работе. Только после смены она поняла, как крупно ей повезло, и поделилась радостной новостью с близкими. Пока победительница еще не решила, как распорядится всей суммой, но часть средств планирует потратить на покупку квартиры.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , столото