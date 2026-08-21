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Медсестра из Алтайского края выиграла 18 миллионов рублей в лотерею
Медсестра из Алтайского края выиграла 18 миллионов рублей в лотерею - 21.08.2026, ПРАЙМ
Медсестра из Алтайского края выиграла 18 миллионов рублей в лотерею
Медсестра из Алтайского края выиграла более 18 миллионов рублей, сыграв в лотерею во время рабочего перерыва на смене, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T09:27+0300
2026-08-21T09:27+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Медсестра из Алтайского края выиграла более 18 миллионов рублей, сыграв в лотерею во время рабочего перерыва на смене, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Столото".
"27 июня 2026 года в 177914-м тираже государственной лотереи "Все или ничего" был разыгран суперприз - 18 677 280 рублей. Победителем стала медсестра из Алтайского края Светлана", - рассказали в компании.
В тот день, по словам победительницы, у нее было тяжелое дежурство: очень много пациентов, один поступил в критическом состоянии. В сестринской во время отдыха она купила билет в приложении.
"Комбинацию чисел выбрала с помощью функции "Случайные числа", но в последний момент что-то подтолкнуло меня поменять одно число. В итоге и я выиграла, и пациент выжил, - рассказывает победительница.
Когда Светлана узнала о победе, она не сразу осознала сумму выигрыша: была занята на работе. Только после смены она поняла, как крупно ей повезло, и поделилась радостной новостью с близкими.
Пока победительница еще не решила, как распорядится всей суммой, но часть средств планирует потратить на покупку квартиры.
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бизнес, общество , столото
Бизнес, Общество , Столото
Медсестра из Алтайского края выиграла 18 миллионов рублей в лотерею
Медсестра из Алтайского края выиграла в лотерею более 18 миллионов рублей
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Медсестра из Алтайского края выиграла более 18 миллионов рублей, сыграв в лотерею во время рабочего перерыва на смене, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Столото".
"27 июня 2026 года в 177914-м тираже государственной лотереи "Все или ничего" был разыгран суперприз - 18 677 280 рублей. Победителем стала медсестра из Алтайского края Светлана", - рассказали в компании.
В тот день, по словам победительницы, у нее было тяжелое дежурство: очень много пациентов, один поступил в критическом состоянии. В сестринской во время отдыха она купила билет в приложении.
"Комбинацию чисел выбрала с помощью функции "Случайные числа", но в последний момент что-то подтолкнуло меня поменять одно число. В итоге и я выиграла, и пациент выжил, - рассказывает победительница.
Когда Светлана узнала о победе, она не сразу осознала сумму выигрыша: была занята на работе. Только после смены она поняла, как крупно ей повезло, и поделилась радостной новостью с близкими.
Пока победительница еще не решила, как распорядится всей суммой, но часть средств планирует потратить на покупку квартиры.