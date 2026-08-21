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На электроснабжение Белгородской и Курской областей выделят 3,5 млрд рублей
На электроснабжение Белгородской и Курской областей выделят 3,5 млрд рублей - 21.08.2026, ПРАЙМ
На электроснабжение Белгородской и Курской областей выделят 3,5 млрд рублей
Правительство РФ направит свыше 3,5 миллиардов рублей на обеспечение стабильной работы объектов электроэнергетики Белгородской и Курской областей, сообщили в... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T09:17+0300
2026-08-21T09:17+0300
2026-08-21T09:17+0300
россия
белгородская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит свыше 3,5 миллиардов рублей на обеспечение стабильной работы объектов электроэнергетики Белгородской и Курской областей, сообщили в российском кабмине.
Вопрос был рассмотрен накануне во время заседания правительства РФ.
"На обеспечение стабильной работы объектов электроэнергетики Белгородской и Курской областей выделено более 3,5 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что выделенные средства пойдут на возмещение затрат по строительству и реконструкции высоковольтных линий и подстанций.
Речь идет в том числе о строительстве линии от подстанции "Обоянь" в Курской области до подстанции "Рудник" в Белгородской области с реконструкцией подстанции "Рудник".
"Решение создаст условия для бесперебойной подачи электроэнергии в дома и квартиры граждан, а также в школы, детские сады, больницы и поликлиники двух приграничных регионов", - подчеркнули в кабмине.
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россия, белгородская область, михаил мишустин
РОССИЯ, Белгородская область, Михаил Мишустин
На электроснабжение Белгородской и Курской областей выделят 3,5 млрд рублей
Правительство направит 3,5 млрд рублей на обеспечение стабильной работы электроэнергетики
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит свыше 3,5 миллиардов рублей на обеспечение стабильной работы объектов электроэнергетики Белгородской и Курской областей, сообщили в российском кабмине.
Вопрос был рассмотрен накануне во время заседания правительства РФ.
"На обеспечение стабильной работы объектов электроэнергетики Белгородской и Курской областей выделено более 3,5 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что выделенные средства пойдут на возмещение затрат по строительству и реконструкции высоковольтных линий и подстанций.
Речь идет в том числе о строительстве линии от подстанции "Обоянь" в Курской области до подстанции "Рудник" в Белгородской области с реконструкцией подстанции "Рудник".
"Решение создаст условия для бесперебойной подачи электроэнергии в дома и квартиры граждан, а также в школы, детские сады, больницы и поликлиники двух приграничных регионов", - подчеркнули в кабмине.