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Доходность рублевых и валютных облигаций снова в противофазе - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Доходность рублевых и валютных облигаций снова в противофазе
Доходность рублевых и валютных облигаций снова в противофазе - 21.08.2026, ПРАЙМ
Доходность рублевых и валютных облигаций снова в противофазе
Росстат зафиксировал дефляцию −0,02% третью неделю подряд (после −0,06% с 4–10 августа и −0,02% с 28 июля–3 августа). С начала августа цены снизились на −0,08%, | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T13:54+0300
2026-08-21T13:54+0300
мнения аналитиков
финансы
росстат
центральные банки
"солид инвестиции"
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МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Росстат зафиксировал дефляцию −0,02% третью неделю подряд (после −0,06% с 4–10 августа и −0,02% с 28 июля–3 августа). С начала августа цены снизились на −0,08%, с начала года выросли на +4,67%. Годовая инфляция составила от 6,09% до 6,13% (в зависимости от методологии). Месячная инфляция за июль замедлилась до 0,54% с 0,87% в июне — ниже консенсус-прогноза аналитиков (0,65%) и ниже недельной динамики (ожидалось 0,62%).Дефицит федерального бюджета за январь–июль 2026 года достиг 6,455 трлн руб. (2,8% ВВП) — рост с 5,73 трлн руб. (2,5% ВВП) месяцем ранее.Промпроизводство за I полугодие 2026 года выросло всего на 0,4% г/г против 1,4% за аналогичный период 2025 года — резкое замедление. Рост обеспечен узкой группой отраслей: производство прочих транспортных средств и оборудования +32,6%, лекарства +13,9%. При этом упали металлургия (−9,3%), производство кокса и нефтепродуктов (−7,7%), бумага (−8,9%).Рублевые облигацииГрафик 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFXГрафик 2. Спреды корпоративных облигаций* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный рискВалютные облигацииГрафик 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигацийАвтор: Максим Плешков, главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
ПРАЙМ
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4.7
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Максим Плешков
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Максим Плешков
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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40
192
40
мнения аналитиков, финансы, росстат, центральные банки, "солид инвестиции"
Мнения аналитиков, Финансы, Росстат, центральные банки, "Солид Инвестиции"
13:54 21.08.2026
 
Доходность рублевых и валютных облигаций снова в противофазе

Аналитики "Солид Инвестиции" представили еженедельный обзор рынка облигаций.

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Максим Плешков, главный аналитик по облигациям Солид Инвестиции
Максим Плешков
Главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
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МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Росстат зафиксировал дефляцию −0,02% третью неделю подряд (после −0,06% с 4–10 августа и −0,02% с 28 июля–3 августа). С начала августа цены снизились на −0,08%, с начала года выросли на +4,67%. Годовая инфляция составила от 6,09% до 6,13% (в зависимости от методологии). Месячная инфляция за июль замедлилась до 0,54% с 0,87% в июне — ниже консенсус-прогноза аналитиков (0,65%) и ниже недельной динамики (ожидалось 0,62%).
Дефицит федерального бюджета за январь–июль 2026 года достиг 6,455 трлн руб. (2,8% ВВП) — рост с 5,73 трлн руб. (2,5% ВВП) месяцем ранее.
Промпроизводство за I полугодие 2026 года выросло всего на 0,4% г/г против 1,4% за аналогичный период 2025 года — резкое замедление. Рост обеспечен узкой группой отраслей: производство прочих транспортных средств и оборудования +32,6%, лекарства +13,9%. При этом упали металлургия (−9,3%), производство кокса и нефтепродуктов (−7,7%), бумага (−8,9%).

Рублевые облигации

  1. 1.
    Несмотря на дефляцию, продолжающуюся третью неделю подряд, индекс RGBI не демонстрирует роста. Более того, по сравнению с прошлой неделей индекс снизился ниже 114 пунктов. Мы связываем эту динамику с опасениями инвесторов относительно перспектив снижения ключевой ставки, а также с сохраняющейся высокой геополитической напряженностью. Дополнительным негативным фактором стало заметное ослабление рубля за последние две недели, которое повышает инфляционные риски
  2. 2.
    Кредитные спреды незначительно расширились. G-спред в сегменте А за неделю вырос на 33 б.п. — с 464 до 497 б.п. Схожая динамика наблюдалась в большинстве рейтинговых сегментов, что указывает на небольшой рост требуемой рынком премии за кредитный риск. При этом в сегменте ААА изменения были минимальными. Доходность индекса IFX вновь незначительно опустилась ниже доходности индекса RGBI.

Индекс

Текущее значение, %

Неделю назад, %

Месяц назад, %

Год назад, %

Индекс гос. Облигаций (YTM)

15,6

15,2

15,8

13,4

Корпоративные облигации (YTM)

15,5

15,3

16,06

15,9

График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX
© Фото : Солид ИнвестицииГрафик 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX
График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2026
График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX
© Фото : Солид Инвестиции
График 2. Спреды корпоративных облигаций
© Фото : Солид ИнвестицииГрафик 2. Спреды корпоративных облигаций
График 2. Спреды корпоративных облигаций - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2026
График 2. Спреды корпоративных облигаций
© Фото : Солид Инвестиции
* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный риск

Валютные облигации

  1. 1.
    Доллар впервые с 12 сентября 2025 года превысил отметку 85 руб. — это максимум примерно за 11 месяцев. От майских минимумов вблизи 70,5 руб. доллар укрепился почти на 15 руб., или примерно на 20%. С начала августа рубль ослаб к доллару и евро более чем на 8%.
  2. 2.
    Профицит счёта текущих операций России во II квартале вырос до $21,4 млрд против $2,2 млрд годом ранее. Основным драйвером стало более быстрое увеличение экспорта товаров по сравнению с импортом. Экспорт вырос на 27% г/г — до $125,7 млрд, импорт — на 16% г/г, до $87,4 млрд. Улучшение внешнеторгового баланса было связано с повышением ценовой конъюнктуры и увеличением стоимости экспорта сырьевых товаров. Дефицит баланса услуг при этом практически не изменился и составил около $12,5 млрд
  3. 3.
    Дефицит федерального бюджета за январь=июль 2026 года достиг 6,5 трлн руб., или 2,8% ВВП, увеличившись с 5,7 трлн руб., или 2,5% ВВП, по итогам первого полугодия. Это примерно в 1,7 раза превышает годовой план – 3,79 трлн. Руб., или 1,6% ВВП
  4. 4.
    Доходность замещающих облигаций резко выросла — до 10,5% с 8,8% неделей ранее. Доходность юаневых облигаций увеличилась более умеренно — до 8,7% с 7,9%.

Валютная пара

Консенсус прогноз*на конец 4 кв. 2026

USD/RUB

83,9 (ранее 83,6)

EUR/RUB

96,16 (ранее 96,7)

CNY/RUB

12,5 (ранее 12,4)

Индекс

Текущее значение, %

Неделю назад, %

Месяц назад, %

Год назад, %

Замещающие облигации (YTM)

10,5

8,8

9,8

7,0

Юаневые облигации (YTM)

8,7

7,9

8,4

5,5

График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
© Фото : Солид ИнвестицииГрафик 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2026
График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
© Фото : Солид Инвестиции
Автор: Максим Плешков, главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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