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Мошенники обманывают игроков в Hamster Kombat через криптокошелек Gram - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Мошенники обманывают игроков в Hamster Kombat через криптокошелек Gram
Мошенники обманывают игроков в Hamster Kombat через криптокошелек Gram - 21.08.2026, ПРАЙМ
Мошенники обманывают игроков в Hamster Kombat через криптокошелек Gram
Мошенники обманывают игроков в Hamster Kombat через криптокошелек Gram, заявил директор проектов АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T01:49+0300
2026-08-21T01:49+0300
бизнес
gram
ано "цифровые платформы"
telegram
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872564851.jpg?1787266194
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Мошенники обманывают игроков в Hamster Kombat через криптокошелек Gram, заявил директор проектов АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков. Hamster Kombat - это игра в жанре кликер в Telegram, в которой предлагается превратить хомяка в гендиректора успешной компании, кликая на экран и зарабатывая виртуальные монеты. Разработчики вывели на биржу игровой токен HMSTR на блокчейне TON в 2024 году. "Когда стало известно о запуске кошелька Gram, пользователи не понимали, что происходит, какой это кошелек и что в нем должно появиться. На этом фоне появилась волна мошенничества, в которую как раз и попал Hamster Kombat", - сказал Зыков газете "Известия". По его словам, пользователям предлагали проверить баланс HMSTR в новом кошельке, перенести туда токены, вывести их или обменять на выгодных условиях. Он отметил, что параллельно мошенники регистрировали домены и Telegram-каналы с вариациями Gram и Hamster Kombat, обещая "вывести хомяки" или выгодно обменять их. Кроме того, летом появились десятки таких каналов, подтвердил основатель компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров. После перехода по ссылке пользователя направляют на поддельную биржу, бот или страницу подключения кошелька, где просят авторизоваться или подтвердить операцию, говорится в материале. Подобные атаки характерны для крипторынка в целом, сообщил "Известиям" аналитик УК "Альфа-Капитал" Руслан Дында - по его словам, в 2025 году потери от криптовирусов составили 83,85 миллиона долларов на 106 тысячах кошельков.
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бизнес, gram, ано "цифровые платформы", telegram
Бизнес, Gram, АНО "Цифровые платформы", Telegram
01:49 21.08.2026
 
Мошенники обманывают игроков в Hamster Kombat через криптокошелек Gram

Зыков: мошенники обманывают игроков в Hamster Kombat через криптокошелек Gram

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Мошенники обманывают игроков в Hamster Kombat через криптокошелек Gram, заявил директор проектов АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков.
Hamster Kombat - это игра в жанре кликер в Telegram, в которой предлагается превратить хомяка в гендиректора успешной компании, кликая на экран и зарабатывая виртуальные монеты. Разработчики вывели на биржу игровой токен HMSTR на блокчейне TON в 2024 году.
"Когда стало известно о запуске кошелька Gram, пользователи не понимали, что происходит, какой это кошелек и что в нем должно появиться. На этом фоне появилась волна мошенничества, в которую как раз и попал Hamster Kombat", - сказал Зыков газете "Известия".
По его словам, пользователям предлагали проверить баланс HMSTR в новом кошельке, перенести туда токены, вывести их или обменять на выгодных условиях. Он отметил, что параллельно мошенники регистрировали домены и Telegram-каналы с вариациями Gram и Hamster Kombat, обещая "вывести хомяки" или выгодно обменять их. Кроме того, летом появились десятки таких каналов, подтвердил основатель компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров.
После перехода по ссылке пользователя направляют на поддельную биржу, бот или страницу подключения кошелька, где просят авторизоваться или подтвердить операцию, говорится в материале.
Подобные атаки характерны для крипторынка в целом, сообщил "Известиям" аналитик УК "Альфа-Капитал" Руслан Дында - по его словам, в 2025 году потери от криптовирусов составили 83,85 миллиона долларов на 106 тысячах кошельков.
 
БизнесGramАНО "Цифровые платформы"Telegram
 
 
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