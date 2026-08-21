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Мошенники обманывают игроков в Hamster Kombat через криптокошелек Gram

Мошенники обманывают игроков в Hamster Kombat через криптокошелек Gram - 21.08.2026, ПРАЙМ

Мошенники обманывают игроков в Hamster Kombat через криптокошелек Gram

Мошенники обманывают игроков в Hamster Kombat через криптокошелек Gram, заявил директор проектов АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T01:49+0300

2026-08-21T01:49+0300

2026-08-21T01:49+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Мошенники обманывают игроков в Hamster Kombat через криптокошелек Gram, заявил директор проектов АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков. Hamster Kombat - это игра в жанре кликер в Telegram, в которой предлагается превратить хомяка в гендиректора успешной компании, кликая на экран и зарабатывая виртуальные монеты. Разработчики вывели на биржу игровой токен HMSTR на блокчейне TON в 2024 году. "Когда стало известно о запуске кошелька Gram, пользователи не понимали, что происходит, какой это кошелек и что в нем должно появиться. На этом фоне появилась волна мошенничества, в которую как раз и попал Hamster Kombat", - сказал Зыков газете "Известия". По его словам, пользователям предлагали проверить баланс HMSTR в новом кошельке, перенести туда токены, вывести их или обменять на выгодных условиях. Он отметил, что параллельно мошенники регистрировали домены и Telegram-каналы с вариациями Gram и Hamster Kombat, обещая "вывести хомяки" или выгодно обменять их. Кроме того, летом появились десятки таких каналов, подтвердил основатель компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров. После перехода по ссылке пользователя направляют на поддельную биржу, бот или страницу подключения кошелька, где просят авторизоваться или подтвердить операцию, говорится в материале. Подобные атаки характерны для крипторынка в целом, сообщил "Известиям" аналитик УК "Альфа-Капитал" Руслан Дында - по его словам, в 2025 году потери от криптовирусов составили 83,85 миллиона долларов на 106 тысячах кошельков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, gram, ано "цифровые платформы", telegram