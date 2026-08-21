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Проезд по Садовому кольцу в Москве закроют на время Большого фестиваля бега

Проезд по Садовому кольцу в Москве закроют на время Большого фестиваля бега - 21.08.2026, ПРАЙМ

Проезд по Садовому кольцу в Москве закроют на время Большого фестиваля бега

Проезд по Садовому кольцу в Москве будет закрыт для автомобилистов в воскресенье на время проведения Большого фестиваля бега, рассказал в интервью РИА Новости... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T09:51+0300

2026-08-21T09:51+0300

2026-08-21T09:51+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Проезд по Садовому кольцу в Москве будет закрыт для автомобилистов в воскресенье на время проведения Большого фестиваля бега, рассказал в интервью РИА Новости директор Большого фестиваля бега, сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов. Большой фестиваль бега пройдет в Москве 23 августа. "Садовое кольцо, но мы не будем перекрывать его весь день. Часть Садового кольца откроется после того, как пройдет забег на 10-километровую дистанцию", - сказал Тарасов. Он порекомендовал автомобилистам отказаться от поездок в центр во время проведения Большого фестиваля бега. "Лучше прийти и пробежать вместе с нами либо пять, либо десять километров", - добавил собеседник агентства.

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