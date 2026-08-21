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Канье Уэст разогнал спрос на билеты в Петербург в 41 раз

Канье Уэст разогнал спрос на билеты в Петербург в 41 раз - 21.08.2026, ПРАЙМ

Канье Уэст разогнал спрос на билеты в Петербург в 41 раз

Более 18 тысяч билетов на поезда из Москвы в Санкт-Петербург есть в продаже в дни концерта Канье Уэста и накануне, следует из данных онлайн-сервисов РЖД,... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T11:13+0300

2026-08-21T11:13+0300

2026-08-21T11:30+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

канье уэст

газпром

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Более 18 тысяч билетов на поезда из Москвы в Санкт-Петербург есть в продаже в дни концерта Канье Уэста и накануне, следует из данных онлайн-сервисов РЖД, которые изучило РИА Новости. Ранее в августе в концертном агентстве Say Agency РИА Новости сообщили, что американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию и два даст концерта на площадке "Газпром - Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. По данным на утро пятницы, в продаже есть билеты на ночные, дневные и вечерние поезда. Число свободных для покупки ж/д билетов - более 18 тысяч - было посчитано с учетом того, чтобы можно было успеть на концерт 11 октября. Цена билетов на поезд в канун концерта - 9 октября и в дни самих концертов - 10 и 11 октября - начинается от 1 344 рублей. Спрос на покупку билетов на поезда в Санкт-Петербург вырос в 41 раз после анонса концертов Канье Уэста, искать авиабилеты на даты концерта стали в 16 раз чаще, поиск отелей тоже вырос в 16 раз, подсчитали ранее для РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".

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бизнес, россия, санкт-петербург, канье уэст, газпром