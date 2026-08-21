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Набсовет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Набсовет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды
Набсовет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды - 21.08.2026, ПРАЙМ
Набсовет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды
Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 19,17 рубля на одну обыкновенную акцию и... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T10:09+0300
2026-08-21T10:09+0300
финансы
банк санкт-петербург
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 19,17 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на привилегированную, сообщил банк. "Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург" принять решение о выплате дивидендов по результатам полугодия 2026 года в денежной форме: по обыкновенным акциям в размере 19 рублей 17 копеек на 1 обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Наблюдательный совет рекомендовал также выплатить дивиденды в размере 0,22 рубля на одну привилегированную акцию. "Общая сумма промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2026 года составит 8,2 миллиарда рублей", - уточняется в материалах. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 5 октября 2026 года. Банк "Санкт-Петербург" - крупнейший частный банк Северо-Западного региона России.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
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финансы, банк санкт-петербург
Финансы, банк Санкт-Петербург
10:09 21.08.2026
 
Набсовет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды

Набсовет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2026 года

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 19,17 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на привилегированную, сообщил банк.
"Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург" принять решение о выплате дивидендов по результатам полугодия 2026 года в денежной форме: по обыкновенным акциям в размере 19 рублей 17 копеек на 1 обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
Наблюдательный совет рекомендовал также выплатить дивиденды в размере 0,22 рубля на одну привилегированную акцию.
"Общая сумма промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2026 года составит 8,2 миллиарда рублей", - уточняется в материалах.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 5 октября 2026 года.
Банк "Санкт-Петербург" - крупнейший частный банк Северо-Западного региона России.
 
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