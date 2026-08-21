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Непогода в Австрии привела к задержкам и отменам авиарейсов - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Непогода в Австрии привела к задержкам и отменам авиарейсов
Непогода в Австрии привела к задержкам и отменам авиарейсов - 21.08.2026, ПРАЙМ
Непогода в Австрии привела к задержкам и отменам авиарейсов
Непогода в Австрии привела к задержкам и отменам авиарейсов в столичном аэропорту "Швехат" в четверг, сообщает австрийская газета Standard. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T00:55+0300
2026-08-21T00:55+0300
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австрия
вена
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Непогода в Австрии привела к задержкам и отменам авиарейсов в столичном аэропорту "Швехат" в четверг, сообщает австрийская газета Standard. "Грозы в Вене продолжили создавать проблемы для аэропорта "Швехат" в четверг вечером. Сильные ливни уже после полудня привели к задержкам вылетов нескольких рейсов авиакомпаний Ryanair, Austrian Airlines, а самолеты British Airways и Kuwait Airways смогли взлететь только с опозданием в несколько часов", - говорится в публикации издания. Кроме того, как отмечает газета, были отменены рейсы Austrian Airlines в Гамбург и Цюрих. Согласно информации издания, в федеральной земле Нижняя Австрия непогода также привела к 230 вызовам пожарных бригад в одном только окружном центре Брукк-ан-дер-Лайта.
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бизнес, австрия, вена, austrian airlines, ryanair, british airways
Бизнес, АВСТРИЯ, Вена, Austrian Airlines, Ryanair, British Airways
00:55 21.08.2026
 
Непогода в Австрии привела к задержкам и отменам авиарейсов

Standard: непогода в Австрии привела к задержкам и отменам авиарейсов в Вене

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Непогода в Австрии привела к задержкам и отменам авиарейсов в столичном аэропорту "Швехат" в четверг, сообщает австрийская газета Standard.
"Грозы в Вене продолжили создавать проблемы для аэропорта "Швехат" в четверг вечером. Сильные ливни уже после полудня привели к задержкам вылетов нескольких рейсов авиакомпаний Ryanair, Austrian Airlines, а самолеты British Airways и Kuwait Airways смогли взлететь только с опозданием в несколько часов", - говорится в публикации издания.
Кроме того, как отмечает газета, были отменены рейсы Austrian Airlines в Гамбург и Цюрих.
Согласно информации издания, в федеральной земле Нижняя Австрия непогода также привела к 230 вызовам пожарных бригад в одном только окружном центре Брукк-ан-дер-Лайта.
 
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