https://1prime.ru/20260821/nepogoda-872564598.html

Непогода в Австрии привела к задержкам и отменам авиарейсов

Непогода в Австрии привела к задержкам и отменам авиарейсов - 21.08.2026, ПРАЙМ

Непогода в Австрии привела к задержкам и отменам авиарейсов

Непогода в Австрии привела к задержкам и отменам авиарейсов в столичном аэропорту "Швехат" в четверг, сообщает австрийская газета Standard. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T00:55+0300

2026-08-21T00:55+0300

2026-08-21T00:55+0300

бизнес

австрия

вена

austrian airlines

ryanair

british airways

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872564598.jpg?1787262944

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Непогода в Австрии привела к задержкам и отменам авиарейсов в столичном аэропорту "Швехат" в четверг, сообщает австрийская газета Standard. "Грозы в Вене продолжили создавать проблемы для аэропорта "Швехат" в четверг вечером. Сильные ливни уже после полудня привели к задержкам вылетов нескольких рейсов авиакомпаний Ryanair, Austrian Airlines, а самолеты British Airways и Kuwait Airways смогли взлететь только с опозданием в несколько часов", - говорится в публикации издания. Кроме того, как отмечает газета, были отменены рейсы Austrian Airlines в Гамбург и Цюрих. Согласно информации издания, в федеральной земле Нижняя Австрия непогода также привела к 230 вызовам пожарных бригад в одном только окружном центре Брукк-ан-дер-Лайта.

австрия

вена

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, австрия, вена, austrian airlines, ryanair, british airways