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Продажи новостроек бизнес-класса в Москве упали почти на 20%

Продажи новостроек бизнес-класса в Москве упали почти на 20% - 21.08.2026, ПРАЙМ

Продажи новостроек бизнес-класса в Москве упали почти на 20%

Продажи новостроек бизнес-класса в Москве снизились в июле 2026 года по сравнению с июлем прошлого года на 19% - примерно до 1,5 тысяч лотов, сообщила РИА... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T09:40+0300

2026-08-21T09:40+0300

2026-08-21T09:40+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Продажи новостроек бизнес-класса в Москве снизились в июле 2026 года по сравнению с июлем прошлого года на 19% - примерно до 1,5 тысяч лотов, сообщила РИА Недвижимость управляющий партнер риелторской компании Kalinka Виктория Григорьева. "Если январь 2026 года еще демонстрировал незначительный рост (1792 лота против 1770 в январе 2025), то уже с февраля динамика стала отрицательной. Снижение количества реализованных квартир по сравнению с прошлым годом составило от 6 до 35% в разные месяцы. По итогам июля 2026 года продано 1540 объектов - на 19% меньше, чем в июле 2025 года (1902 штуки)", - рассказала она. По данным Kalinka, в июле 2026 года на ипотеку пришлось 42% сделок в бизнес-сегменте, что сопоставимо показателем годом ранее. Средневзвешенная цена за год выросла на 11,5% - до 574 тысяч рублей за квадратный метр, при этом за первое полугодие 2026 она прибавила лишь 1,8%. В компании связывают это с достижением ценового плато, где дальнейшее удорожание упирается в реальную платежеспособность населения. Вопреки падению числа сделок, девелоперам пока удается удерживать совокупную месячную выручку в диапазоне 48-50 миллиардов рублей за счет высокой стоимости квадратного метра. Однако уже в мае выручка опустилась до 39,1 миллиарда рублей, что ниже прошлогоднего результата - 39,6 миллиарда. В июле 2026 года выручка составила 48,4 миллиарда рублей, что на 12% меньше, чем годом ранее, сообщила Григорьева. "Рынок бизнес-класса Москвы вступает в фазу коррекции. Главным индикатором 2026 года становится устойчивое падение количества сделок на фоне замедления роста цен и изменения структуры спроса. Основным вызовом для девелоперов на ближайшие месяцы становится удержание покупательского спроса без критической потери маржинальности", – добавила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, москва