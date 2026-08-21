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Система маркировки помогла снизить нелегальный оборот БАДов до 5% - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Система маркировки помогла снизить нелегальный оборот БАДов до 5%
Система маркировки помогла снизить нелегальный оборот БАДов до 5% - 21.08.2026, ПРАЙМ
Система маркировки помогла снизить нелегальный оборот БАДов до 5%
Нелегальный оборот БАДов в России с помощью системы маркировки снизился до 5%, сказала замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T10:21+0300
2026-08-21T10:38+0300
россия
бизнес
минпромторг
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Нелегальный оборот БАДов в России с помощью системы маркировки снизился до 5%, сказала замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева. "Для нас особенно важно не допускать к реализации нелегальную продукцию, которая несет риски как для здоровья потребителей, так и для честной конкуренции на рынке. Уже видим значительные результаты работы в этом направлении: система маркировки позволила значительно снизить нелегальный оборот БАДов - с 22% до 5%", - приводятся в сообщении ведомства слова Приезжевой по итогам рабочей поездки в Алтайский край. Замглавы Минпромторга и член совета директоров Центра развития перспективных технологий Александр Демьянов посетили с рабочим визитом Бийск. Они ознакомились с работой предприятий фармацевтической и биотехнологической отрасли региона - ЗАО "Эвалар", промышленного технопарка "АлтайБиоТех" и холдинга "Две линии" - "Алтэя". Демьянов отметил, что Алтайский край третий год входит в тройку регионов-лидеров по производству БАДов.
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россия, бизнес, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, Минпромторг
10:21 21.08.2026 (обновлено: 10:38 21.08.2026)
 
Система маркировки помогла снизить нелегальный оборот БАДов до 5%

Минпромторг: благодаря системе маркировки нелегальный оборот БАДов в России снизился до 5%

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Нелегальный оборот БАДов в России с помощью системы маркировки снизился до 5%, сказала замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева.
"Для нас особенно важно не допускать к реализации нелегальную продукцию, которая несет риски как для здоровья потребителей, так и для честной конкуренции на рынке. Уже видим значительные результаты работы в этом направлении: система маркировки позволила значительно снизить нелегальный оборот БАДов - с 22% до 5%", - приводятся в сообщении ведомства слова Приезжевой по итогам рабочей поездки в Алтайский край.
Замглавы Минпромторга и член совета директоров Центра развития перспективных технологий Александр Демьянов посетили с рабочим визитом Бийск. Они ознакомились с работой предприятий фармацевтической и биотехнологической отрасли региона - ЗАО "Эвалар", промышленного технопарка "АлтайБиоТех" и холдинга "Две линии" - "Алтэя".
Демьянов отметил, что Алтайский край третий год входит в тройку регионов-лидеров по производству БАДов.
 
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