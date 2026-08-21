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В "Согласии" назвали основные факторы, влияющие на стоимость ОСАГО

В "Согласии" назвали основные факторы, влияющие на стоимость ОСАГО - 21.08.2026, ПРАЙМ

В "Согласии" назвали основные факторы, влияющие на стоимость ОСАГО

Стаж и стиль вождения, мощность автомобиля и регион проживания являются основными факторами, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО, рассказали РИА Новости в... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T04:59+0300

2026-08-21T04:59+0300

2026-08-21T04:59+0300

бизнес

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стаж и стиль вождения, мощность автомобиля и регион проживания являются основными факторами, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО, рассказали РИА Новости в страховой компании "Согласие". "Значимы возраст, стаж, стиль вождения, мощность автомобиля и даже регион. Именно эти факторы учитывают страховщики при оценке рисков", - прокомментировал вопрос о факторах, определяющих стоимость ОСАГО, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании Дмитрий Соколов. По его словам, делить водителей при этом на "лучших" и "худших" по половому признаку нельзя. "Женщина с двадцатилетним стажем и безаварийной историей будет гораздо надежнее мужчины-новичка, который только вчера получил права. Или наоборот - мужчина с большим стажем на мощном автомобиле может быть рискованнее тихой женщины за рулем небольшого хэтчбека", - пояснил он. Самый надежный способ определить реальный уровень риска водителя - смотреть на историю его вождения и применять индивидуальные коэффициенты. "Расширение тарифного коридора в ОСАГО как раз позволило страховщикам точнее оценивать риски: аккуратные водители с длительным безаварийным стажем платят за полис меньше, а те, кто создает аварийность, - больше", - сказали в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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