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В "Согласии" назвали основные факторы, влияющие на стоимость ОСАГО - 21.08.2026, ПРАЙМ
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В "Согласии" назвали основные факторы, влияющие на стоимость ОСАГО
В "Согласии" назвали основные факторы, влияющие на стоимость ОСАГО - 21.08.2026, ПРАЙМ
В "Согласии" назвали основные факторы, влияющие на стоимость ОСАГО
Стаж и стиль вождения, мощность автомобиля и регион проживания являются основными факторами, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО, рассказали РИА Новости в... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T04:59+0300
2026-08-21T04:59+0300
бизнес
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стаж и стиль вождения, мощность автомобиля и регион проживания являются основными факторами, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО, рассказали РИА Новости в страховой компании "Согласие". "Значимы возраст, стаж, стиль вождения, мощность автомобиля и даже регион. Именно эти факторы учитывают страховщики при оценке рисков", - прокомментировал вопрос о факторах, определяющих стоимость ОСАГО, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании Дмитрий Соколов. По его словам, делить водителей при этом на "лучших" и "худших" по половому признаку нельзя. "Женщина с двадцатилетним стажем и безаварийной историей будет гораздо надежнее мужчины-новичка, который только вчера получил права. Или наоборот - мужчина с большим стажем на мощном автомобиле может быть рискованнее тихой женщины за рулем небольшого хэтчбека", - пояснил он. Самый надежный способ определить реальный уровень риска водителя - смотреть на историю его вождения и применять индивидуальные коэффициенты. "Расширение тарифного коридора в ОСАГО как раз позволило страховщикам точнее оценивать риски: аккуратные водители с длительным безаварийным стажем платят за полис меньше, а те, кто создает аварийность, - больше", - сказали в компании.
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес
Бизнес
04:59 21.08.2026
 
В "Согласии" назвали основные факторы, влияющие на стоимость ОСАГО

"Согласие": стаж и мощность автомобиля влияют на стоимость ОСАГО

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стаж и стиль вождения, мощность автомобиля и регион проживания являются основными факторами, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО, рассказали РИА Новости в страховой компании "Согласие".
"Значимы возраст, стаж, стиль вождения, мощность автомобиля и даже регион. Именно эти факторы учитывают страховщики при оценке рисков", - прокомментировал вопрос о факторах, определяющих стоимость ОСАГО, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании Дмитрий Соколов.
По его словам, делить водителей при этом на "лучших" и "худших" по половому признаку нельзя.
"Женщина с двадцатилетним стажем и безаварийной историей будет гораздо надежнее мужчины-новичка, который только вчера получил права. Или наоборот - мужчина с большим стажем на мощном автомобиле может быть рискованнее тихой женщины за рулем небольшого хэтчбека", - пояснил он.
Самый надежный способ определить реальный уровень риска водителя - смотреть на историю его вождения и применять индивидуальные коэффициенты.
"Расширение тарифного коридора в ОСАГО как раз позволило страховщикам точнее оценивать риски: аккуратные водители с длительным безаварийным стажем платят за полис меньше, а те, кто создает аварийность, - больше", - сказали в компании.
 
Бизнес
 
 
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