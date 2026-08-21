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Медианная оценка инфляции в еврозоне снизилась второй месяц подряд

Медианная оценка инфляции в еврозоне снизилась второй месяц подряд - 21.08.2026, ПРАЙМ

Медианная оценка инфляции в еврозоне снизилась второй месяц подряд

Медианная оценка воспринимаемой инфляции в еврозоне за последние 12 месяцев сократилась в июле второй месяц подряд, отходя от майского пика, который был... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T12:17+0300

2026-08-21T12:17+0300

2026-08-21T12:17+0300

мировая экономика

ецб

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Медианная оценка воспринимаемой инфляции в еврозоне за последние 12 месяцев сократилась в июле второй месяц подряд, отходя от майского пика, который был максимальным с июля 2024 года, следует из доклада Европейского центрального банка (ЕЦБ) по результатам исследования. Показатель воспринимаемой инфляции представляет собой не фактические данные, а учитывает оценку потребителей, а именно, как она ими воспринимается. "В июле медианный показатель воспринимаемой инфляции за предыдущие 12 месяцев снизился до 3,5% с 3,6% в июне", - говорится в релизе ЕЦБ. По данным центробанка, значение в 4% в апреле и мае являлось самым высоким с июля 2024 года, когда показатель составлял 4,1%. Таким образом, показатель снижается второй месяц подряд. Медианные инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев в июле снизились до 2,9% с 3% в июне, оценивает регулятор. Медианные ожидания инфляции на ближайшие три года в июле снизились до 2,7% с 2,8% в июне. Пятилетние инфляционные ожидания остались на отметке в 2,4% пятый месяц подряд (с марта), следует из данных ЕЦБ. Ожидания роста доходов на следующий год снизились до 1% с 1,1% месяцем ранее, а роста расходов - остались на июньской отметке в 3,6%, сообщает ЕЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, ецб