https://1prime.ru/20260821/ozon-872575050.html
Ряд приложений Ozon вновь стали доступны в Google Play
Ряд приложений Ozon вновь стали доступны в Google Play - 21.08.2026, ПРАЙМ
Ряд приложений Ozon вновь стали доступны в Google Play
Ряд приложений Ozon вновь стали доступны для скачивания в магазине приложений Google Play, сообщила компания в своем Telegram-канале. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T11:09+0300
2026-08-21T11:09+0300
2026-08-21T11:09+0300
технологии
ozon
приложения
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Ряд приложений Ozon вновь стали доступны для скачивания в магазине приложений Google Play, сообщила компания в своем Telegram-канале. "Ozon, Ozon fresh, Ozon Travel, а также наши приложения для продавцов и партнеров снова доступны в Google Play. Ozon Селект и еще два приложения пока на модерации, но скоро также должны появиться в сторе. После удаления мы подали апелляцию, и вы видите результат", - говорится в сообщении.
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технологии, ozon, приложения
Технологии, Ozon, Приложения
Ряд приложений Ozon вновь стали доступны в Google Play
Ряд приложений Ozon снова стали доступны для скачивания в магазине приложений Google Play