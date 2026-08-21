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Пенсионерка на Камчатке лишилась 7,9 миллиона рублей из-за лже-полицейских
Пенсионерка на Камчатке лишилась 7,9 миллиона рублей из-за лже-полицейских - 21.08.2026, ПРАЙМ
Пенсионерка на Камчатке лишилась 7,9 миллиона рублей из-за лже-полицейских
Семидесятичетырехлетняя жительница Петропавловска-Камчатского в течение месяца переводила и передавала деньги мошенникам, которые представлялись сотрудниками... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T09:57+0300
2026-08-21T09:57+0300
2026-08-21T09:57+0300
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг - ПРАЙМ. Семидесятичетырехлетняя жительница Петропавловска-Камчатского в течение месяца переводила и передавала деньги мошенникам, которые представлялись сотрудниками пенсионного фонда и полиции, в результате чего потеряла почти 8 миллионов рублей, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю. "Пенсионерка несколько раз снимала со своего банковского счета денежные средства, общая сумма которых составила 7 900 379 рублей", - проинформировало ведомство в пресс-релизе. По данным полиции, сначала женщине позвонил лжесотрудник пенсионного фонда и под предлогом сохранности пенсионных начислений выведал паспортные данные. Затем с ней связался якобы полицейский, который сообщил о попытке мошенничества с ее сбережениями и попросил помочь в поимке преступников. Для убедительности он показал по видеосвязи ролики с полицейскими рейдами. После этого пенсионерка получила "задание" - снять все накопления в банке и передать их курьеру на улице Виталия Кручины. Деньги обещали вернуть после проверки, но этого не произошло. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
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общество , финансы, камчатский край, умвд, мвд, мошенники, камчатка
Мошенничество, Общество , Финансы, Камчатский край, УМВД, МВД, МОШЕННИКИ, КАМЧАТКА
Пенсионерка на Камчатке лишилась 7,9 миллиона рублей из-за лже-полицейских
Пенсионерка из Петропавловска-Камчатского лишилась 7,9 млн рублей, поверив лже-полицейским
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг - ПРАЙМ. Семидесятичетырехлетняя жительница Петропавловска-Камчатского в течение месяца переводила и передавала деньги мошенникам, которые представлялись сотрудниками пенсионного фонда и полиции, в результате чего потеряла почти 8 миллионов рублей, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.
"Пенсионерка несколько раз снимала со своего банковского счета денежные средства, общая сумма которых составила 7 900 379 рублей", - проинформировало ведомство в пресс-релизе.
По данным полиции, сначала женщине позвонил лжесотрудник пенсионного фонда и под предлогом сохранности пенсионных начислений выведал паспортные данные. Затем с ней связался якобы полицейский, который сообщил о попытке мошенничества с ее сбережениями и попросил помочь в поимке преступников.
Для убедительности он показал по видеосвязи ролики с полицейскими рейдами. После этого пенсионерка получила "задание" - снять все накопления в банке и передать их курьеру на улице Виталия Кручины. Деньги обещали вернуть после проверки, но этого не произошло. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.