https://1prime.ru/20260821/pgk-872579593.html
ПГК перенесла на более поздний срок сбор заявок на облигации двух серий
ПГК перенесла на более поздний срок сбор заявок на облигации двух серий - 21.08.2026, ПРАЙМ
ПГК перенесла на более поздний срок сбор заявок на облигации двух серий
Российский железнодорожный оператор "Первая грузовая компания" (ПГК, "дочка" РЖД) перенесла на более поздний срок сбор заявок на биржевые облигации двух серий,... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T13:02+0300
2026-08-21T13:02+0300
2026-08-21T13:02+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российский железнодорожный оператор "Первая грузовая компания" (ПГК, "дочка" РЖД) перенесла на более поздний срок сбор заявок на биржевые облигации двух серий, сообщила компания.
"АО "ПГК" приняло решение перенести сбор заявок на биржевые облигации серий 003Р-06 и 003Р-07 на более поздний срок. Новая дата будет определена дополнительно", - говорится в сообщении.
ПГК поясняет, что за последнее время доходности на долговом рынке существенно выросли, поэтому текущая стоимость заимствования перестала соответствовать целевым параметрам компании.
"ПГК придерживается дисциплинированного подхода к управлению стоимостью долга и не считает целесообразным привлекать финансирование на текущих рыночных уровнях. Компания продолжит следить за ситуацией на долговом рынке и вернется к вопросу размещения при улучшении рыночной конъюнктуры", - добавляется в сообщении.
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рынок, бизнес, россия, ржд
Рынок, Бизнес, РОССИЯ, РЖД
ПГК перенесла на более поздний срок сбор заявок на облигации двух серий
ПГК перенесла на более поздний срок сбор заявок на биржевые облигации двух серий
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российский железнодорожный оператор "Первая грузовая компания" (ПГК, "дочка" РЖД) перенесла на более поздний срок сбор заявок на биржевые облигации двух серий, сообщила компания.
"АО "ПГК" приняло решение перенести сбор заявок на биржевые облигации серий 003Р-06 и 003Р-07 на более поздний срок. Новая дата будет определена дополнительно", - говорится в сообщении.
ПГК поясняет, что за последнее время доходности на долговом рынке существенно выросли, поэтому текущая стоимость заимствования перестала соответствовать целевым параметрам компании.
"ПГК придерживается дисциплинированного подхода к управлению стоимостью долга и не считает целесообразным привлекать финансирование на текущих рыночных уровнях. Компания продолжит следить за ситуацией на долговом рынке и вернется к вопросу размещения при улучшении рыночной конъюнктуры", - добавляется в сообщении.