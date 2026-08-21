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Индекс PMI в еврозоне в августе снизился до 51,7 пункта
Индекс PMI в еврозоне в августе снизился до 51,7 пункта - 21.08.2026, ПРАЙМ
Индекс PMI в еврозоне в августе снизился до 51,7 пункта
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе снизился до 51,7 пункта с 52 пунктов... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T08:17+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе снизился до 51,7 пункта с 52 пунктов месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующие данные будут опубликованы компанией S&P Global в пятницу, 21 августа, в 11.00 мск. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 14 августа их число увеличилось на 1, до 455.
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рынок, мировая экономика, сша, газ
Рынок, Мировая экономика, США, Газ
Индекс PMI в еврозоне в августе снизился до 51,7 пункта
Trading Economics: индекс PMI в еврозоне в августе снизился до 51,7 пункта
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе снизился до 51,7 пункта с 52 пунктов месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные будут опубликованы компанией S&P Global в пятницу, 21 августа, в 11.00 мск.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 14 августа их число увеличилось на 1, до 455.