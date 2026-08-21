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"Поезд Победы" отправится по местам боевой славы 22 и 23 августа
"Поезд Победы" отправится по местам боевой славы 22 и 23 августа - 21.08.2026, ПРАЙМ
"Поезд Победы" отправится по местам боевой славы 22 и 23 августа
"Поезд Победы" отправится 22 и 23 августа с вокзала Курска по местам боевой славы, патриотическая акция посвящена 83-й годовщине Победы в Курской битве,... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T14:39+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. "Поезд Победы" отправится 22 и 23 августа с вокзала Курска по местам боевой славы, патриотическая акция посвящена 83-й годовщине Победы в Курской битве, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "Патриотическая акция, посвященная 83-й годовщине Победы в Курской битве, пройдет в ближайшие выходные… 22 и 23 августа с вокзала Курска по местам боевой славы отправится "Поезд Победы - Дорога Памяти", - говорится в сообщении. Его пассажирами станут ветераны-железнодорожники, представители советов ветеранов войны и труда города Курска и Курской области, представители общественных организаций, участники СВО и их семьи, работники железнодорожного транспорта, волонтеры. "Поезд Победы" в субботу, 22 августа, проследует по маршруту Курск - Мармыжи. В пути он сделает остановку на станции Охочевка. Здесь участники акции возложат цветы к мемориальной доске на здании вокзала. Этот памятный знак установлен в честь подвига экипажа бронепоезда №15 "Бесстрашный", который в ноябре 1941 года вступил в неравный бой с наступавшими частями вермахта. В Мармыжах пассажиры почтят память погибших бойцов 38-го и 62-го отдельных дивизионов, а также воинов-железнодорожников. Для участников акции проведут экскурсию по залу боевой славы на вокзале. Также для них будет работать полевая кухня. В воскресенье, 23 августа, поезд проследует по маршруту Курск – Поныри. На станциях Свобода и Золотухино пассажиры примут участие в торжественных митингах. В Понырях пассажиры развернут 30-метровую Георгиевскую ленту. Кроме того, они посетят мемориальный комплекс "Курская дуга", Поныровский историко-мемориальный музей, историко-мемориальный комплекс на железнодорожной станции Поныри.
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бизнес, туризм, общество , ржд
Бизнес, Туризм, Общество , РЖД
"Поезд Победы" отправится по местам боевой славы 22 и 23 августа
"Поезд Победы" отправится 22 и 23 августа с вокзала Курска по местам боевой славы
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. "Поезд Победы" отправится 22 и 23 августа с вокзала Курска по местам боевой славы, патриотическая акция посвящена 83-й годовщине Победы в Курской битве, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"Патриотическая акция, посвященная 83-й годовщине Победы в Курской битве, пройдет в ближайшие выходные… 22 и 23 августа с вокзала Курска по местам боевой славы отправится "Поезд Победы - Дорога Памяти", - говорится в сообщении.
Его пассажирами станут ветераны-железнодорожники, представители советов ветеранов войны и труда города Курска и Курской области, представители общественных организаций, участники СВО и их семьи, работники железнодорожного транспорта, волонтеры.
"Поезд Победы" в субботу, 22 августа, проследует по маршруту Курск - Мармыжи. В пути он сделает остановку на станции Охочевка. Здесь участники акции возложат цветы к мемориальной доске на здании вокзала. Этот памятный знак установлен в честь подвига экипажа бронепоезда №15 "Бесстрашный", который в ноябре 1941 года вступил в неравный бой с наступавшими частями вермахта.
В Мармыжах пассажиры почтят память погибших бойцов 38-го и 62-го отдельных дивизионов, а также воинов-железнодорожников. Для участников акции проведут экскурсию по залу боевой славы на вокзале. Также для них будет работать полевая кухня.
В воскресенье, 23 августа, поезд проследует по маршруту Курск – Поныри. На станциях Свобода и Золотухино пассажиры примут участие в торжественных митингах. В Понырях пассажиры развернут 30-метровую Георгиевскую ленту. Кроме того, они посетят мемориальный комплекс "Курская дуга", Поныровский историко-мемориальный музей, историко-мемориальный комплекс на железнодорожной станции Поныри.