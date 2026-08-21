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Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО снизилась на 33%

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО снизилась на 33% - 21.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО снизилась на 33%

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО снизилась в первом полугодии 2026 года на 33% в годовом выражении и составила 16,5 миллиарда рублей, сообщил... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T10:06+0300

2026-08-21T10:06+0300

2026-08-21T10:06+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО снизилась в первом полугодии 2026 года на 33% в годовом выражении и составила 16,5 миллиарда рублей, сообщил банк. "Чистая прибыль составила 16,5 миллиарда рублей (-33% по сравнению с результатом за первое полугодие 2025 года)", - говорится в сообщении. При этом корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 6% и составил 805,9 миллиарда рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 5,4%, до 212 миллиардов рублей. Средства корпоративных клиентов снизились с начала года на 4,9% и составили 348,5 миллиарда рублей, розничных клиентов - на 7,6%, до 560,8 миллиарда рублей. Норматив достаточности основного капитала банка на 1 июля 2026 года составил 17,3% (19,7% на 1 января 2026 года), также отмечается в сообщении.

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