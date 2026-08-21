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Чистая прибыль "Эн+ Груп" в I полугодии выросла в 2,7 раза - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Эн+ Груп" в I полугодии выросла в 2,7 раза
Чистая прибыль "Эн+ Груп" в I полугодии выросла в 2,7 раза - 21.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Эн+ Груп" в I полугодии выросла в 2,7 раза
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО выросла в первом полугодии 2026 года в 2,7 раза в годовом выражении, до 905 миллионов долларов, сообщила компания. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T10:49+0300
2026-08-21T10:49+0300
финансы
бизнес
сша
эн+ груп
русал
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО выросла в первом полугодии 2026 года в 2,7 раза в годовом выражении, до 905 миллионов долларов, сообщила компания. "Чистая прибыль группы за I полугодие 2026 года составила 905 миллионов долларов США (в I полугодии 2025 года: 333 миллионов долларов США)", - говорится в сообщении. Отмечается, что выручка увеличилась на 13,1%, до 10,106 миллиарда долларов. Основными драйверами роста стали повышение средневзвешенной цены реализации алюминия, а также увеличение выручки от реализации электроэнергии в связи с ростом цен во второй ценовой зоне, поясняет компания. Этот результат был частично нивелирован уменьшением объема продаж глинозема и снижением средневзвешенной цены его реализации. Общая себестоимость реализации увеличилась на 3%, до 6,868 миллиарда долларов, в основном за счет роста цен на сырье и материалы. Скорректированная EBITDA выросла на 52,2%, до 2,327 миллиарда долларов. Капитальные затраты выросли на 4,2%, до 1,003 миллиарда долларов, в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов, включая строительство новых генерирующих мощностей для покрытия энергодефицита на юго-востоке Сибири, добавляется в сообщении. Чистый долг увеличился на 7,7% и достиг 11,96 миллиарда долларов, что связано в основном со снижением остатков денежных средств и их эквивалентов. "Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").
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192
40
192
40
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финансы, бизнес, сша, эн+ груп, русал
Финансы, Бизнес, США, Эн+ Груп, Русал
10:49 21.08.2026
 
Чистая прибыль "Эн+ Груп" в I полугодии выросла в 2,7 раза

Чистая прибыль "Эн+ Груп" в I полугодии 2026 года выросла в 2,7 раза

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО выросла в первом полугодии 2026 года в 2,7 раза в годовом выражении, до 905 миллионов долларов, сообщила компания.
"Чистая прибыль группы за I полугодие 2026 года составила 905 миллионов долларов США (в I полугодии 2025 года: 333 миллионов долларов США)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выручка увеличилась на 13,1%, до 10,106 миллиарда долларов. Основными драйверами роста стали повышение средневзвешенной цены реализации алюминия, а также увеличение выручки от реализации электроэнергии в связи с ростом цен во второй ценовой зоне, поясняет компания. Этот результат был частично нивелирован уменьшением объема продаж глинозема и снижением средневзвешенной цены его реализации.
Общая себестоимость реализации увеличилась на 3%, до 6,868 миллиарда долларов, в основном за счет роста цен на сырье и материалы.
Скорректированная EBITDA выросла на 52,2%, до 2,327 миллиарда долларов. Капитальные затраты выросли на 4,2%, до 1,003 миллиарда долларов, в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов, включая строительство новых генерирующих мощностей для покрытия энергодефицита на юго-востоке Сибири, добавляется в сообщении.
Чистый долг увеличился на 7,7% и достиг 11,96 миллиарда долларов, что связано в основном со снижением остатков денежных средств и их эквивалентов.
"Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").
 
ФинансыБизнесСШАЭн+ ГрупРусал
 
 
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