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Чистая прибыль "Эн+ Груп" в I полугодии выросла в 2,7 раза

Чистая прибыль "Эн+ Груп" в I полугодии выросла в 2,7 раза - 21.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Эн+ Груп" в I полугодии выросла в 2,7 раза

Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО выросла в первом полугодии 2026 года в 2,7 раза в годовом выражении, до 905 миллионов долларов, сообщила компания. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T10:49+0300

2026-08-21T10:49+0300

2026-08-21T10:49+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО выросла в первом полугодии 2026 года в 2,7 раза в годовом выражении, до 905 миллионов долларов, сообщила компания. "Чистая прибыль группы за I полугодие 2026 года составила 905 миллионов долларов США (в I полугодии 2025 года: 333 миллионов долларов США)", - говорится в сообщении. Отмечается, что выручка увеличилась на 13,1%, до 10,106 миллиарда долларов. Основными драйверами роста стали повышение средневзвешенной цены реализации алюминия, а также увеличение выручки от реализации электроэнергии в связи с ростом цен во второй ценовой зоне, поясняет компания. Этот результат был частично нивелирован уменьшением объема продаж глинозема и снижением средневзвешенной цены его реализации. Общая себестоимость реализации увеличилась на 3%, до 6,868 миллиарда долларов, в основном за счет роста цен на сырье и материалы. Скорректированная EBITDA выросла на 52,2%, до 2,327 миллиарда долларов. Капитальные затраты выросли на 4,2%, до 1,003 миллиарда долларов, в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов, включая строительство новых генерирующих мощностей для покрытия энергодефицита на юго-востоке Сибири, добавляется в сообщении. Чистый долг увеличился на 7,7% и достиг 11,96 миллиарда долларов, что связано в основном со снижением остатков денежных средств и их эквивалентов. "Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

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финансы, бизнес, сша, эн+ груп, русал