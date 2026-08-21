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Чистая прибыль "ВТБ Лизинга" по МСФО в I полугодии упала на 4,7%

Чистая прибыль "ВТБ Лизинга" по МСФО в I полугодии упала на 4,7% - 21.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "ВТБ Лизинга" по МСФО в I полугодии упала на 4,7%

Чистая прибыль "ВТБ Лизинга" по МСФО в первом полугодии 2026 года снизилась на 4,7% в годовом выражении и составила 3,085 миллиарда рублей, следует из отчета... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T11:53+0300

2026-08-21T11:53+0300

2026-08-21T11:53+0300

бизнес

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "ВТБ Лизинга" по МСФО в первом полугодии 2026 года снизилась на 4,7% в годовом выражении и составила 3,085 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Совокупный доход по итогам января-июня текущего года составил 3,042 миллиарда рублей, что на 15,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года. "Результаты первого полугодия подтверждают устойчивость выбранной нами модели. Мы сохраняем прибыльность бизнеса и высокое качество портфеля, продолжая внимательно работать с рисками и активно развивая новые направления - лизинг недвижимости и телекоммуникационного оборудования. Мы также усиливаем направление по продаже стоковых автомобилей, при этом фокусируясь на доходности и взвешенной оценке бизнеса клиентов", - отметил финансовый директор "ВТБ Лизинга" Юрий Маленкин, чьи слова приводятся пресс-службой.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, втб, втб лизинг