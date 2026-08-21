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Чистая прибыль "Акрона" в первом полугодии снизилась на 14%

Чистая прибыль "Акрона" в первом полугодии снизилась на 14% - 21.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Акрона" в первом полугодии снизилась на 14%

Чистая прибыль "Акрона" в первом полугодии 2026 года снизилась на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 26,121 миллиарда рублей, сообщила... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T12:11+0300

2026-08-21T12:11+0300

2026-08-21T12:11+0300

бизнес

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Акрона" в первом полугодии 2026 года снизилась на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 26,121 миллиарда рублей, сообщила компания. Выручка уменьшилась на 9%, до 112,863 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 9%, до 47,713 миллиарда рублей. Чистый долг за первое полугодие вырос до 124,706 миллиарда рублей по сравнению с результатом на конец 2025 года, когда он составлял 115,044 миллиарда рублей. Объем производства основной продукции снизился на 14%, до 3,96 миллиона тонн. Объем продаж основной продукции составил 3,926 миллиона тонн, что на 18% ниже результата за первое полугодие 2025 года. Группа "Акрон" - один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России. Группа объединяет производство удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект разработки калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае.

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бизнес, финансы, китай, акрон