https://1prime.ru/20260821/pribyl-872577282.html
Чистая прибыль "Акрона" в первом полугодии снизилась на 14%
Чистая прибыль "Акрона" в первом полугодии снизилась на 14% - 21.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Акрона" в первом полугодии снизилась на 14%
Чистая прибыль "Акрона" в первом полугодии 2026 года снизилась на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 26,121 миллиарда рублей, сообщила... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T12:11+0300
2026-08-21T12:11+0300
2026-08-21T12:11+0300
бизнес
финансы
китай
акрон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872577282.jpg?1787303465
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Акрона" в первом полугодии 2026 года снизилась на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 26,121 миллиарда рублей, сообщила компания.
Выручка уменьшилась на 9%, до 112,863 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 9%, до 47,713 миллиарда рублей.
Чистый долг за первое полугодие вырос до 124,706 миллиарда рублей по сравнению с результатом на конец 2025 года, когда он составлял 115,044 миллиарда рублей.
Объем производства основной продукции снизился на 14%, до 3,96 миллиона тонн. Объем продаж основной продукции составил 3,926 миллиона тонн, что на 18% ниже результата за первое полугодие 2025 года.
Группа "Акрон" - один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России. Группа объединяет производство удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект разработки калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, китай, акрон
Бизнес, Финансы, КИТАЙ, Акрон
Чистая прибыль "Акрона" в первом полугодии снизилась на 14%
Чистая прибыль "Акрона" в первом полугодии 2026 года снизилась на 14%
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Акрона" в первом полугодии 2026 года снизилась на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 26,121 миллиарда рублей, сообщила компания.
Выручка уменьшилась на 9%, до 112,863 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 9%, до 47,713 миллиарда рублей.
Чистый долг за первое полугодие вырос до 124,706 миллиарда рублей по сравнению с результатом на конец 2025 года, когда он составлял 115,044 миллиарда рублей.
Объем производства основной продукции снизился на 14%, до 3,96 миллиона тонн. Объем продаж основной продукции составил 3,926 миллиона тонн, что на 18% ниже результата за первое полугодие 2025 года.
Группа "Акрон" - один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России. Группа объединяет производство удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект разработки калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае.