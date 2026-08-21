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Чистая прибыль "О'Кея" по МСФО за полгода выросла на 17% - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "О'Кея" по МСФО за полгода выросла на 17%
Чистая прибыль "О'Кея" по МСФО за полгода выросла на 17% - 21.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "О'Кея" по МСФО за полгода выросла на 17%
Чистая прибыль по МСФО группы "О'Кей", владеющей сетью магазинов "Да!", по итогам первого полугодия 2026 года выросла на 17% в годовом выражении, до 1,2... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T14:30+0300
2026-08-21T14:30+0300
бизнес
о'кей
"лента"
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО группы "О'Кей", владеющей сетью магазинов "Да!", по итогам первого полугодия 2026 года выросла на 17% в годовом выражении, до 1,2 миллиарда рублей, сообщила компания. "Чистая прибыль Группы от продолжающейся деятельности выросла на 17,3% год к году и составила 1,2 миллиарда рублей по итогам 6 месяцев 2026 года", - говорится в сообщении. При этом выручка компании увеличилась на 10,4%, до 43,3 миллиарда рублей, за счет роста как чистой розничной выручки, так и доходов от аренды. Показатель EBITDA в первом полугодии увеличился на 6,7%, до 4,2 миллиарда рублей, а рентабельность по нему снизилась на 0,3 процентного пункта и составила 9,6%. По состоянию на конец июня текущего года компания управляла 236 дискаунтерами "Да!" - на 10 больше, чем годом ранее - в более чем 90 населенных пунктах Центральной России, а также двумя распределительными центрами в Московском регионе. Исторически группа также владела сетью гипермаркетов под брендом "О'Кей", но продала этот сегмент бизнеса в конце 2025 года "Ленте". Компания планирует сменить юридическое название на МКПАО "Группа Да" как только зарегистрируется территории Российской Федерации, добавили там.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, о'кей, "лента"
Бизнес, О'Кей, "Лента"
14:30 21.08.2026
 
Чистая прибыль "О'Кея" по МСФО за полгода выросла на 17%

Чистая прибыль по МСФО группы "О'Кей" по итогам I полугодия выросла на 17%

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО группы "О'Кей", владеющей сетью магазинов "Да!", по итогам первого полугодия 2026 года выросла на 17% в годовом выражении, до 1,2 миллиарда рублей, сообщила компания.
"Чистая прибыль Группы от продолжающейся деятельности выросла на 17,3% год к году и составила 1,2 миллиарда рублей по итогам 6 месяцев 2026 года", - говорится в сообщении.
При этом выручка компании увеличилась на 10,4%, до 43,3 миллиарда рублей, за счет роста как чистой розничной выручки, так и доходов от аренды.
Показатель EBITDA в первом полугодии увеличился на 6,7%, до 4,2 миллиарда рублей, а рентабельность по нему снизилась на 0,3 процентного пункта и составила 9,6%.
По состоянию на конец июня текущего года компания управляла 236 дискаунтерами "Да!" - на 10 больше, чем годом ранее - в более чем 90 населенных пунктах Центральной России, а также двумя распределительными центрами в Московском регионе. Исторически группа также владела сетью гипермаркетов под брендом "О'Кей", но продала этот сегмент бизнеса в конце 2025 года "Ленте".
Компания планирует сменить юридическое название на МКПАО "Группа Да" как только зарегистрируется территории Российской Федерации, добавили там.
 
БизнесО'Кей"Лента"
 
 
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