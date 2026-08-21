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Продакт-менеджер может зарабатывать до 750 тысяч рублей в месяц

Продакт-менеджер может зарабатывать до 750 тысяч рублей в месяц - 21.08.2026, ПРАЙМ

Продакт-менеджер может зарабатывать до 750 тысяч рублей в месяц

Технический продакт-менеджер, владеющий практическими навыками работы с ИИ, может зарабатывать до 750 тысяч рублей в месяц, следует из результатов исследования... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T08:53+0300

2026-08-21T08:53+0300

2026-08-21T08:53+0300

технологии

финансы

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Технический продакт-менеджер, владеющий практическими навыками работы с ИИ, может зарабатывать до 750 тысяч рублей в месяц, следует из результатов исследования hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Technical Product Manager, до 750 тысяч рублей за месяц, до вычета налогов. Требуется практический опыт работы с нейросетями", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным hh.ru, зарплату до 600 тысяч рублей в месяц могут получать экономисты-аналитики с навыками программирования и AI, коммерческие директора со знанием нейросетей и навыками работы с ИИ, а также маркетологи, умеющие оркестрировать ИИ-агентами и собирать из них рабочие связки. Уточняется, что с начала года в России было открыто более 21,6 тысячи вакансий, в которых упоминается навык работы с нейросетями.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы