https://1prime.ru/20260821/prodakt-menedzher-872569524.html
Продакт-менеджер может зарабатывать до 750 тысяч рублей в месяц
Продакт-менеджер может зарабатывать до 750 тысяч рублей в месяц - 21.08.2026, ПРАЙМ
Продакт-менеджер может зарабатывать до 750 тысяч рублей в месяц
Технический продакт-менеджер, владеющий практическими навыками работы с ИИ, может зарабатывать до 750 тысяч рублей в месяц, следует из результатов исследования... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T08:53+0300
2026-08-21T08:53+0300
2026-08-21T08:53+0300
технологии
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872569524.jpg?1787291627
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Технический продакт-менеджер, владеющий практическими навыками работы с ИИ, может зарабатывать до 750 тысяч рублей в месяц, следует из результатов исследования hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Technical Product Manager, до 750 тысяч рублей за месяц, до вычета налогов. Требуется практический опыт работы с нейросетями", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным hh.ru, зарплату до 600 тысяч рублей в месяц могут получать экономисты-аналитики с навыками программирования и AI, коммерческие директора со знанием нейросетей и навыками работы с ИИ, а также маркетологи, умеющие оркестрировать ИИ-агентами и собирать из них рабочие связки.
Уточняется, что с начала года в России было открыто более 21,6 тысячи вакансий, в которых упоминается навык работы с нейросетями.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы
Продакт-менеджер может зарабатывать до 750 тысяч рублей в месяц
Технический продакт-менеджер может зарабатывать до 750 тысяч рублей в месяц
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Технический продакт-менеджер, владеющий практическими навыками работы с ИИ, может зарабатывать до 750 тысяч рублей в месяц, следует из результатов исследования hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Technical Product Manager, до 750 тысяч рублей за месяц, до вычета налогов. Требуется практический опыт работы с нейросетями", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным hh.ru, зарплату до 600 тысяч рублей в месяц могут получать экономисты-аналитики с навыками программирования и AI, коммерческие директора со знанием нейросетей и навыками работы с ИИ, а также маркетологи, умеющие оркестрировать ИИ-агентами и собирать из них рабочие связки.
Уточняется, что с начала года в России было открыто более 21,6 тысячи вакансий, в которых упоминается навык работы с нейросетями.