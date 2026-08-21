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Производство алюминия в странах Персидского залива упало на 44% в июле - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Производство алюминия в странах Персидского залива упало на 44% в июле
Производство алюминия в странах Персидского залива упало на 44% в июле - 21.08.2026, ПРАЙМ
Производство алюминия в странах Персидского залива упало на 44% в июле
Производство первичного алюминия в странах Персидского залива в июле упало на 44% в годовом выражении и достигло 293 тысячи тонн, следует из материалов... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T14:45+0300
2026-08-21T14:45+0300
промышленность
персидский залив
ближний восток
европа
rio tinto
русал
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Производство первичного алюминия в странах Персидского залива в июле упало на 44% в годовом выражении и достигло 293 тысячи тонн, следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI). При этом по сравнению с февралем, то есть до начала конфликта на Ближнем Востоке, падение достигло примерно 37,5%. Мировой выпуск металла в прошлом месяце снизился на 1,71% в годовом выражении и составил 6,16 миллиона тонн. В июле страны Европы, в том числе Россия, нарастили производство на 7,5% - до 643 тысяч тонн первичного алюминия. Выплавка металла в Китае в прошлом месяце оценивается на уровне 3,866 миллиона тонн, что примерно на 2,71% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом в других государствах Азии показатель совокупно составил 422 тысячи тонн, увеличившись примерно на 2,68%. Предприятия Северной Америки в июле сохранили выпуск алюминия на том же уровне - 330 тысячи тонн. Южная Америка в свою очередь чуть сократила выплавку - на 0,7%, до 133 тысяч тонн. Страны Океании (Австралия, Новая Зеландия) нарастили выпуск алюминия на 5,1% - до 166 тысяч тонн. Производство металла в странах Африки упало на 33,1% - до 93 тысяч тонн. Кроме того, предполагаемый выпуск алюминия вне учета организации оценивается на том же уровне, что и в июле прошлого года - 214 тысяч тонн. Организация International Aluminium Institute (IAI) была создана в 1972 году, в нее входят крупнейшие мировые компании, добывающие бокситы и глинозем и выплавляющие алюминий, например, Rio Tinto, "Русал", Alcoa, Aluminum Corporation of China и другие предприятия. По итогам прошлого года выпуск первичного алюминия достигал 73,79 миллиона тонн.
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промышленность, персидский залив, ближний восток, европа, rio tinto, русал, alcoa
Промышленность, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕВРОПА, Rio Tinto, Русал, Alcoa
14:45 21.08.2026
 
Производство алюминия в странах Персидского залива упало на 44% в июле

IAI: производство алюминия в странах Персидского залива в июле упало на 44%

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Производство первичного алюминия в странах Персидского залива в июле упало на 44% в годовом выражении и достигло 293 тысячи тонн, следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI).
При этом по сравнению с февралем, то есть до начала конфликта на Ближнем Востоке, падение достигло примерно 37,5%.
Мировой выпуск металла в прошлом месяце снизился на 1,71% в годовом выражении и составил 6,16 миллиона тонн.
В июле страны Европы, в том числе Россия, нарастили производство на 7,5% - до 643 тысяч тонн первичного алюминия.
Выплавка металла в Китае в прошлом месяце оценивается на уровне 3,866 миллиона тонн, что примерно на 2,71% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом в других государствах Азии показатель совокупно составил 422 тысячи тонн, увеличившись примерно на 2,68%.
Предприятия Северной Америки в июле сохранили выпуск алюминия на том же уровне - 330 тысячи тонн. Южная Америка в свою очередь чуть сократила выплавку - на 0,7%, до 133 тысяч тонн.
Страны Океании (Австралия, Новая Зеландия) нарастили выпуск алюминия на 5,1% - до 166 тысяч тонн. Производство металла в странах Африки упало на 33,1% - до 93 тысяч тонн.
Кроме того, предполагаемый выпуск алюминия вне учета организации оценивается на том же уровне, что и в июле прошлого года - 214 тысяч тонн.
Организация International Aluminium Institute (IAI) была создана в 1972 году, в нее входят крупнейшие мировые компании, добывающие бокситы и глинозем и выплавляющие алюминий, например, Rio Tinto, "Русал", Alcoa, Aluminum Corporation of China и другие предприятия. По итогам прошлого года выпуск первичного алюминия достигал 73,79 миллиона тонн.
 
ПромышленностьПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВБЛИЖНИЙ ВОСТОКЕВРОПАRio TintoРусалAlcoa
 
 
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