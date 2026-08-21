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Мировой выпуск меди в первом полугодии вырос на 2,4%

Мировой выпуск меди в первом полугодии вырос на 2,4% - 21.08.2026, ПРАЙМ

Мировой выпуск меди в первом полугодии вырос на 2,4%

Мировое производство рафинированной меди по итогам первого полугодия 2026 года выросло примерно на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T15:55+0300

2026-08-21T15:55+0300

2026-08-21T15:59+0300

промышленность

португалия

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Мировое производство рафинированной меди по итогам первого полугодия 2026 года выросло примерно на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 14,4 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Международной исследовательской группы по меди (ICSG). "Предварительные данные показывают, что мировое производство рафинированной меди в первом полугодии 2026 года выросло примерно на 2,4%, при этом первичное производство (электролитическое и электрохимическое извлечение из руды) увеличилось на 2%, а вторичное производство (из лома) - на 4,3%", - сказано в сообщении. Согласно представленной таблице, производство рафинированной меди за первые шесть месяцев текущего года составило 14,401 миллиона тонн против 14,062 миллиона тонн за аналогичный прошлогодний период, в июне - 2,372 миллиона тонн против 2,423 миллиона тонн в мае (спад на 2,1%). Глобальное видимое потребление рафинированной меди в январе-июне выросло на 2,3% в годовом выражении, до 14,27 миллиона тонн. По итогам июня мировое потребление увеличилось примерно на 1% в месячном выражении, до 2,432 миллиона тонн. Таким образом, рынок "красного металла" в первом полугодии продемонстрировал профицит в размере около 131 тысячи тонн против избытка в 114 тысяч тонн за аналогичный период годом ранее. Мировая добыча меди, по предварительным данным, за шесть месяцев снизилась примерно на 1,1% в годовом выражении, до 11,341 миллиона тонн. В июне показатель сократился в пределах 1% и составил 1,954 миллиона тонн против 1,962 миллиона тонн в мае. Средний уровень загрузки мощностей по переработке меди в мире в январе-июне снизился до 79,3% с 80,4% за аналогичный период прошлого года, а мощностей по добыче – до 77,1% с 81%. Международная исследовательская группа по меди (ICSG) - автономная межправительственная организация, учрежденная в 1992 году. В нее входят 24 государства, а также Европейский союз, представляющий страны-производители и потребители меди. Штаб-квартира ICSG находится в Лиссабоне (Португалия).

португалия

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промышленность, португалия