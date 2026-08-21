Рубль: поддержку окажут нефть и налоговый период

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российская валюта во второй половине недели замедлила снижение против основных конкурентов – помог фактор "слабого" доллара на мировом валютном рынке. Объемы продаж экспортной выручки с начала лета остаются невысокими на фоне сокращения торгового сальдо в июне с 14,5 миллиардов долларов до 12,46 миллиардов долларов, ситуация, вероятно, улучшится в конце месяца благодаря росту нефтяных цен выше 90 долларов за баррель Urals и началу нового налогового периода. Пока же спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и операции монетарных властей в рамках бюджетного правила превышают ее предложение.Из действующих факторов поддержки рубля остается высокая ставка ЦБ и ожидания паузы в цикле ее плавного снижения на сентябрьском заседании российского регулятора.Главная мировая валюта ускорила падение, ее сводный индекс DXY с начала месяца прочно закрепляется ниже психологического уровня 100 пунктов. Падение котировок доллара вызвано слабыми отчетами о занятости вне cельскохозяйственного сектора сектора экономики за океаном (июльский Nonfarm Payrolls составил минус 23 тысячи рабочих мест) при стабилизации инфляционных индексов (CPI, CPI ex Food & Energy) на уровнях 3,4% и 2,5% год к году соответственно. Таким образом, ключевая макростатистика США дает ФРС больше аргументов для сохранения действующей денежно-кредитной политики на сентябрьском заседании. Сейчас рынок фьючерсов закладывает только 33% вероятности повышения ставки по федеральным фондам (FED FUNDS) в следующем месяце.Напротив, в экономике Старого Света сложились предпосылки для увеличения ставки с текущего уровня 2,25% на ближайшем заседании ЕЦБ 10 сентября. По данным за июль базовый индекс потребительских цен Еврозоны составляет 2,9% годовых и 2,5% без учета продовольственных товаров и энергоресурсов. Ожидания повышения ключевой ставки европейским регулятором повышают интерес к единой валюте со стороны институциональных инвесторов, "играющих" на увеличении ее доходности в паре с долларом.Прогнозы:В паре евро/доллар потенциал роста котировок смещается в диапазон 1,1750 -1,1800. Поддержкой для рынка выступает область 1,1500-1,1550.Недельные колебания доллара к рублю закрепляются в границах 80,00 - 85,50 рублей.Для евро установлены недельные торговые рамки в пределах 94,50 - 99,00 рублей.Биржевые торги юанем остаются до конца текущей недели в диапазоне 12,15 - 12,85 рублей.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российская валюта во второй половине недели замедлила снижение против основных конкурентов – помог фактор "слабого" доллара на мировом валютном рынке. Объемы продаж экспортной выручки с начала лета остаются невысокими на фоне сокращения торгового сальдо в июне с 14,5 миллиардов долларов до 12,46 миллиардов долларов, ситуация, вероятно, улучшится в конце месяца благодаря росту нефтяных цен выше 90 долларов за баррель Urals и началу нового налогового периода. Пока же спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и операции монетарных властей в рамках бюджетного правила превышают ее предложение.
Из действующих факторов поддержки рубля остается высокая ставка ЦБ и ожидания паузы в цикле ее плавного снижения на сентябрьском заседании российского регулятора.
Главная мировая валюта ускорила падение, ее сводный индекс DXY с начала месяца прочно закрепляется ниже психологического уровня 100 пунктов. Падение котировок доллара вызвано слабыми отчетами о занятости вне cельскохозяйственного сектора сектора экономики за океаном (июльский Nonfarm Payrolls составил минус 23 тысячи рабочих мест) при стабилизации инфляционных индексов (CPI, CPI ex Food & Energy) на уровнях 3,4% и 2,5% год к году соответственно. Таким образом, ключевая макростатистика США дает ФРС больше аргументов для сохранения действующей денежно-кредитной политики на сентябрьском заседании. Сейчас рынок фьючерсов закладывает только 33% вероятности повышения ставки по федеральным фондам (FED FUNDS) в следующем месяце.
Напротив, в экономике Старого Света сложились предпосылки для увеличения ставки с текущего уровня 2,25% на ближайшем заседании ЕЦБ 10 сентября. По данным за июль базовый индекс потребительских цен Еврозоны составляет 2,9% годовых и 2,5% без учета продовольственных товаров и энергоресурсов. Ожидания повышения ключевой ставки европейским регулятором повышают интерес к единой валюте со стороны институциональных инвесторов, "играющих" на увеличении ее доходности в паре с долларом.
Прогнозы:
В паре евро/доллар потенциал роста котировок смещается в диапазон 1,1750 -1,1800. Поддержкой для рынка выступает область 1,1500-1,1550.
Недельные колебания доллара к рублю закрепляются в границах 80,00 - 85,50 рублей.
Для евро установлены недельные торговые рамки в пределах 94,50 - 99,00 рублей.
Биржевые торги юанем остаются до конца текущей недели в диапазоне 12,15 - 12,85 рублей.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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