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Рубль: поддержку окажут нефть и налоговый период - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Рубль: поддержку окажут нефть и налоговый период
Рубль: поддержку окажут нефть и налоговый период - 21.08.2026, ПРАЙМ
Рубль: поддержку окажут нефть и налоговый период
Российская валюта во второй половине недели замедлила снижение против основных конкурентов – помог фактор "слабого" доллара на мировом валютном рынке. Объемы... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T09:17+0300
2026-08-21T09:17+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российская валюта во второй половине недели замедлила снижение против основных конкурентов – помог фактор "слабого" доллара на мировом валютном рынке. Объемы продаж экспортной выручки с начала лета остаются невысокими на фоне сокращения торгового сальдо в июне с 14,5 миллиардов долларов до 12,46 миллиардов долларов, ситуация, вероятно, улучшится в конце месяца благодаря росту нефтяных цен выше 90 долларов за баррель Urals и началу нового налогового периода. Пока же спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и операции монетарных властей в рамках бюджетного правила превышают ее предложение.Из действующих факторов поддержки рубля остается высокая ставка ЦБ и ожидания паузы в цикле ее плавного снижения на сентябрьском заседании российского регулятора.Главная мировая валюта ускорила падение, ее сводный индекс DXY с начала месяца прочно закрепляется ниже психологического уровня 100 пунктов. Падение котировок доллара вызвано слабыми отчетами о занятости вне cельскохозяйственного сектора сектора экономики за океаном (июльский Nonfarm Payrolls составил минус 23 тысячи рабочих мест) при стабилизации инфляционных индексов (CPI, CPI ex Food &amp; Energy) на уровнях 3,4% и 2,5% год к году соответственно. Таким образом, ключевая макростатистика США дает ФРС больше аргументов для сохранения действующей денежно-кредитной политики на сентябрьском заседании. Сейчас рынок фьючерсов закладывает только 33% вероятности повышения ставки по федеральным фондам (FED FUNDS) в следующем месяце.Напротив, в экономике Старого Света сложились предпосылки для увеличения ставки с текущего уровня 2,25% на ближайшем заседании ЕЦБ 10 сентября. По данным за июль базовый индекс потребительских цен Еврозоны составляет 2,9% годовых и 2,5% без учета продовольственных товаров и энергоресурсов. Ожидания повышения ключевой ставки европейским регулятором повышают интерес к единой валюте со стороны институциональных инвесторов, "играющих" на увеличении ее доходности в паре с долларом.Прогнозы:В паре евро/доллар потенциал роста котировок смещается в диапазон 1,1750 -1,1800. Поддержкой для рынка выступает область 1,1500-1,1550.Недельные колебания доллара к рублю закрепляются в границах 80,00 - 85,50 рублей.Для евро установлены недельные торговые рамки в пределах 94,50 - 99,00 рублей.Биржевые торги юанем остаются до конца текущей недели в диапазоне 12,15 - 12,85 рублей.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ецб, сша, рынок, мнения аналитиков, рубль, евро, доллар, торги, валюта
ЕЦБ, США, Рынок, Мнения аналитиков, рубль, евро, доллар, Торги, валюта
09:17 21.08.2026
 
Рубль: поддержку окажут нефть и налоговый период

Эксперт Проценко: рубль держится на ставке ЦБ и долларе, улучшение возможно в конце месяца

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российская валюта во второй половине недели замедлила снижение против основных конкурентов – помог фактор "слабого" доллара на мировом валютном рынке. Объемы продаж экспортной выручки с начала лета остаются невысокими на фоне сокращения торгового сальдо в июне с 14,5 миллиардов долларов до 12,46 миллиардов долларов, ситуация, вероятно, улучшится в конце месяца благодаря росту нефтяных цен выше 90 долларов за баррель Urals и началу нового налогового периода. Пока же спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и операции монетарных властей в рамках бюджетного правила превышают ее предложение.
Из действующих факторов поддержки рубля остается высокая ставка ЦБ и ожидания паузы в цикле ее плавного снижения на сентябрьском заседании российского регулятора.
Главная мировая валюта ускорила падение, ее сводный индекс DXY с начала месяца прочно закрепляется ниже психологического уровня 100 пунктов. Падение котировок доллара вызвано слабыми отчетами о занятости вне cельскохозяйственного сектора сектора экономики за океаном (июльский Nonfarm Payrolls составил минус 23 тысячи рабочих мест) при стабилизации инфляционных индексов (CPI, CPI ex Food & Energy) на уровнях 3,4% и 2,5% год к году соответственно. Таким образом, ключевая макростатистика США дает ФРС больше аргументов для сохранения действующей денежно-кредитной политики на сентябрьском заседании. Сейчас рынок фьючерсов закладывает только 33% вероятности повышения ставки по федеральным фондам (FED FUNDS) в следующем месяце.
Напротив, в экономике Старого Света сложились предпосылки для увеличения ставки с текущего уровня 2,25% на ближайшем заседании ЕЦБ 10 сентября. По данным за июль базовый индекс потребительских цен Еврозоны составляет 2,9% годовых и 2,5% без учета продовольственных товаров и энергоресурсов. Ожидания повышения ключевой ставки европейским регулятором повышают интерес к единой валюте со стороны институциональных инвесторов, "играющих" на увеличении ее доходности в паре с долларом.

Прогнозы:

В паре евро/доллар потенциал роста котировок смещается в диапазон 1,1750 -1,1800. Поддержкой для рынка выступает область 1,1500-1,1550.
Недельные колебания доллара к рублю закрепляются в границах 80,00 - 85,50 рублей.
Для евро установлены недельные торговые рамки в пределах 94,50 - 99,00 рублей.
Биржевые торги юанем остаются до конца текущей недели в диапазоне 12,15 - 12,85 рублей.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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